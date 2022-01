Scontro tra un’auto e una moto a Castelseprio, ferito un 16enne

Incidente stradale nella mattina di oggi, martedì 25 gennaio, a Castelseprio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intorno alle 7,15, un’automobile condotta da un uomo di 48 anni si è scontrata con una motocicletta con in sella un ragazzo di 16. (foto di repertorio)

I due mezzi stavano percorrendo via San Rocco, ovvero la strada provinciale che dal centro di Castelseprio conduce verso Cairate. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno provveduto a soccorrere le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni ad avere la peggio sarebbe il giovane motociclista, ferito ma non in pericolo di vita.

Allertati anche i Carabinieri di Saronno sia per i rilievi del caso sia per l’intervento sulla viabilità in un’ora particolarmente trafficata.

Articolo aggiornato alle ore 8,10