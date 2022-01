Semaforo spento da giorni, la Lega di Cassano Magnago attacca il Comune

Il semaforo fuori servizio tra via Gasparoli e via San Pio X a Cassano Magnago diventa terreno per lo scontro politico. Una situazione «divenuta insostenibile come prendiamo atto dalle segnalazioni e della lamentele di molti cittadini – attacca la sezione cittadina della Lega intitolata a Domenico Uslenghi – Sono già accaduti troppi incidenti e la responsabilità del Comune evidenzia un immobilismo che ci colpisce e lascia sbigottiti».

Gli esponenti del Carroccio proseguono: «Proponiamo pubblicamente al signor sindaco (Nicola Poliseno ndr) di porre immediato rimedio mediante l’uso di semafori provvisori come quelli utilizzati per i lavori in corso o, in alternativa, con la posa urgente di new-jersey provvisori come per delimitare una rotonda al centro del suddetto incrocio».

Tra le altre cose, la sezione della Lega fa notare «l’importanza estrema del luogo che interessa la scuola materna di via Adige e il gran numero di bambini e genitori che attraversano l’incrocio ogni giorno in entrata e uscita dall’istituto».