Una settimana con sole e ghiaccio

Giornate di gran sole ma minime da far battere i denti: -4, -3 e così via. Colpa di «correnti dai settori settentrionali che raggiungono la regione Padano-Alpina scorrendo tra l’alta pressione sulle Isole Britanniche e la bassa pressione sulla nostra penisola», dicono dal Centro geofisico prealpino e per questo «nel corso della settimana continua ad aumentare la pressione atmosferica e il clima si farà meno freddo».

Lunedì è cominciato sotto zero e finirà con una bella ma fredda giornata di sole, ma con vento forte da Nord e favonio in area pedemontana e n eve sulle creste alpine confinali. Gelate sulla pianura. Temperature in locale aumento per effetto favonico.

Martedì giornata fotocopia ma con cessazione del vento e temperature in lieve aumento soprattutto nei valori massimi. Ancora freddo sulla pianura con gelate estese.

Mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso. Asciutto. Mite in montagna con Inversione termica. Freddo sulla pianura con gelate estese e foschia densa.

La tendenza per giovedì e venerdì: soleggiato e asciutto. Temperature senza variazioni. Mite in montagna con inversione termica. Più freddo sulla pianura con foschia e nebbie.