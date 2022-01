Temperature rigide e nevischio anche in pianura

«Due veloci saccature transitano sulla regione Padano-Alpina tra oggi e domani. Sono attese precipitazioni nevose lungo l’arco alpino e del nevischio sulla pianura. Da Lunedì vento forte da nord e aumento della pressione atmosferica». Sono in sintesi le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per le giornate di domenica 9 e lunedì 10 gennaio.

Nella notte tra sabato e domenica e al mattino di domenica è previsto cielo nuvoloso con nevicate sulle Alpi e nevischio sulla pianura. Poi asciutto. A tratti sereno nella notte con ingresso del vento da Nord. Gelate nelle ore più fredde. Per lunedì è prevista qualche nuvola in mattinata poi sereno con vento forte da Nord e favonio in area pedemontana. Neve sulle creste confinali. Gelate sula pianura. Temperature in locale aumento per effetto favonico.