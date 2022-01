Trasferte bergamasche per Legnano e Castellanzese

Dopo i numerosi rinvii di questa prima parte di 2022, domenica 23 gennaio il Girone B di Serie D ha – finalmente – un corposo calendario di partite, con un solo rinvio al momento che riguarda Villa Valle e Breno.

Affronteranno trasferte in provincia di Bergamo Legnano e Castellanzese: i lilla faranno visita alla Real Calepina mentre la Castellanzese sarà ospite del Caravaggio.

REAL CALEPINA – LEGNANO

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Caravaggio (leggi qui), il Legnano ha ripreso al meglio il 2022 e punta con decisione a un girone di ritorno di alta classifica. Il campo della Real Calepina nasconde sempre insidie dalle quali stare attenti, ma per restare in zona playoff i lilla non possono più permettersi i cali della prima parte di stagione.

CARAVAGGIO – CASTELLANZESE

La prima partita del 2022 non ha sorriso alla Castellanzese, rimontata e battuta in casa dall’Arconatese (leggi qui). Per i neroverdi ora c’è un importante scontro salvezza che non si può sbagliare in casa del Caravaggio. I ragazzi di mister Corrado Cotta sono ultimi in classifica con 14 punti e devono cercare di non farsi scappare i prossimi avversari, che precedono i neroverdi di un punto. Una vittoria farebbe risalire le quotazioni in casa Castellanzese, ma per uscire dalla crisi serve una serie di risultati utili, una risalita lunga e costante, punto dopo punto.