Ultima chiamata di Camera di Commercio per due volontari del servizio civile

Ultima chiamata per la selezione da parte di Camera di Commercio, in collaborazione con l’associazione Mosaico, di due volontari nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale: entro le 14 di martedì 26 gennaio, possono presentare richiesta le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani o con permesso di soggiorno. Giovani che svolgeranno attività relative all’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

Numerosi i vantaggi che offre ai nostri giovani lo svolgimento di un’attività nell’ambito del Servizio Civile Nazionale: un anno di formazione altamente qualificata, 433,80 euro mensili con rimborso delle spese di trasporto, venti giorni di permesso, quindici di malattia retribuita, punteggio utile per i concorsi pubblici e periodo valido ai fini pensionistici.

Inoltre, il Servizio Civile Nazionale non preclude né la possibilità di continuare a lavorare, né quella di proseguire gli studi. Anzi, sono previste agevolazioni per gli studenti e crediti formativi riconosciuti dalle università convenzionate. Il Servizio Civile Nazionale facilita l’ingresso nel mondo del lavoro, visto che è un’esperienza professionalizzante e permette di intraprendere un percorso consapevole di cittadinanza attiva.

Ulteriori informazioni e modalità di presentazione delle domande a questo indirizzo .