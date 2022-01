Un anno in Pro Loco: il servizio civile per la città di Gallarate

Un anno con la Pro Loco di Gallarate, tra tradizioni e iniziative: è il servizio civile nazionale in Pro Loco, riservato a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni.

«Dodici mesi di volontariato attivo, in un’associazione che da 30 anni si occupa di promuovere il territorio, di far rivivere le tradizioni e di fare ricerca in ambito storico, sociale e culturale».

Il servizio civile prevede 25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per dodici mesi, con almeno 80 ore di formazione.

Il servizio civile prevede un rimborso di 444,30 euro al mese.

Qui trovate le info sul SCN in Pro Loco.

Per info generali sul SCN potete cliccare qui.

La scadenza è ravvicinata: qui c’è la domanda di partecipazione, che si fa solo online (ci si può candidare per un unico progetto).

Qui trovate tutti i progetti di Servizio Civile Nazionale 2022.