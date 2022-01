Un convegno online sulle imposte per proprietari e inquilini

A.S.P.P.I. centro servizi Varese organizza un convegno online che affronta il tema delle imposte e tasse per il proprietario e l’inquilino: dalla cedolare secca ai risparmi sull’Imu.A relazionare sull’argomento saranno il presidente A.S.P.P.I. Varese Rolando Rossotti, l’avvocato Maurizio Monetti, il commercialista Mauro Atzeni e l’agente immobiliare Eugenio Muscogiuri. L’appuntamento è per giovedì 3 febbraio 2022 alle 17.30.

ASPPI, associazione nazionale piccoli proprietari immobiliari, è stata costituita a Bologna all’inizio degli anni ’50 e si è estesa progressivamente su tutto il territorio nazionale, fino a costituirsi 30 anni fa in Associazione Nazionale. Con i suoi oltre 70 anni di storia ASPPI rappresenta dunque una delle realtà più consolidate e affidabili presenti nel mondo della proprietà immobiliare. Oggi, la rete delle sedi territoriali, dei centri operativi e dei centri servizi ASPPI è diffusa nella quasi totalità delle province italiane e in moltissimi comuni. Varese è uno dei punti più recenti.

Per partecipare all’incontro è possibile chiamare al numero 0332-970450 o scrivere a centroserviziasppivarese@asppi.it per ricevere il link per la partecipazione.