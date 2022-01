Vedano Olona festeggia i cento anni di Nonna Maria

È festa a Vedano Olona per i cento anni di Nonna Maria, un compleanno specialissimo celebrato tra gli affetti più cari, quelli familiari. Maria è infatti nata a Crevalcore in provincia di Bologna il 24/01/1922, seconda di quattro fratelli e unica femmina. Come da usanze emiliane di quei tempi imparò fin da piccolina a stendere la pasta fatta in casa per fare tagliatelle e tortellini, in piedi su uno sgabello perché ancora non arrivava al tavolo e con un mattarello più grande di lei, e a rammendare e cucire per i tre fratelli maschi.

Da ragazza lavorò come mondina nel Vercellese , poi nel dopoguerra si spostò nella Svizzera tedesca per lavorare in una famiglia come tuttofare: lì conobbe il futuro marito con il quale si è sposata nel 1950. Vedanese da 72 anni, la signora Maria ha due figlie, Manfreda e Celestina, quattro nipoti (Silvia, Serena, Sara ed Elena) e quattro bisnipoti (Giulia, Luca, Gaia e Adele).

Parla sia il dialetto emiliano, sia il dialetto lombardo ma ricorda ancora qualcosa di tedesco. Le sue più grandi passioni sono rimaste il cucito e la cucina; ha realizzato guardaroba interi per le bambole e l’intero corredo per le nipoti mentre a ogni Natale prepara chili e chili di tortellini da regalare a parenti e amici.

«Ha sempre aiutato chi ne aveva bisogno e si è sempre data da fare per tutta la famiglia, senza mai chiedere nulla in cambio e rendendosi sempre disponibile a chi le chiedesse un aiuto – raccontano le giovani di famiglia – E anche se ormai non si dedica più alle sue grandi passioni, le ha tramandate a figlie e nipoti che ancora oggi stendono la pasta fresca col mattarello come lei ha insegnato a fare».