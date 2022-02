Come acquistare Shiba Inu (Shib) in Italia

Shiba Inu, o come è stato soprannominato da molti il ‘killer di Dogecoin’, è disponibile all’acquisto e al trading online. La moneta esiste da agosto 2020, ed è stato sviluppato da un gruppo che resta ancora oggi anonimo. Il gruppo è conosciuto come ‘Ryoshi’, e il simbolo della moneta è la razza di cane Shiba Inu. Questa è in realtà la stessa razza canina mostrata sull’altra famosa criptovaluta, Dogecoin.

Dato che Shiba Inu è un token ERC-20, opera sulla blockchain di Ethereum. Esiste più di un quadrilione di monete in circolazione – un numero piuttosto alto – e tutti possono acquistarne una porzione su piattaforme regolamentate.

A questo riguardo, molte piattaforme di scambio importanti, wallet, e piattaforme di intermediazione ora supportano questa criptovaluta. Al momento della scrittura, Shiba Inu ha visto un incremento di oltre 90 milioni percentuali negli ultimi 12 mesi, come conferma Coinbase. Un numero non indifferente, e di seguito parleremo di come anche tu puoi entrare nel mondo di Shiba Inu.

Dove acquistare Shiba Inu?

Ci sono molti posti in cui comprare Shiba Inu nel 2021. Le piattaforme principali, come evidenziato sopra, includono wallet, piattaforme di scambio, e il nostro consiglio personale: i siti di intermediazione. Per quanto riguarda questi ultimi, ecco la migliore piattaforma da scegliere:

eToro – visita ora

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Avrai probabilmente visto un annuncio di eToro negli ultimi mesi. Questa piattaforma si impegna per permettere anche agli investitori più novizi di investire in vari prodotti. Shiba Inu è ovviamente uno di questi prodotti, supportato sotto lo stendardo delle criptovalute. La cosa bella di eToro è che puoi iscriverti in pochi minuti, non sono presenti commissioni, e puoi perfino copiare le azioni di trading degli investitori più esperti.

Su eToro, puoi investire non solo in Shiba Inu. Questo significa che sarai esposto ad un’intera gamma di criptovalute una volta registrato.

Pro

Trading con zero commissioni

Regolamentata da FCA

Possibilità di copiare azioni di trading da altri investitori

App mobile chiara per investimenti in Shiba Inu in movimento

Contro

Vengono addebitate commissioni per inattività

Viene addebitata una piccola commissione per i prelievi

Il supporto clienti non è fantastico

>>> Acquista Shiba Inu ora con eToro qui <<<

L’investimento in asset di criptovaluta non è regolamentato nella maggior parte dei paesi UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione per il consumatore. Il tuo capitale è a rischio. Il trading di criptovaluta CFD non è disponibile per clienti che risiedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Qual è la differenza fra acquistare e fare trading di Shiba Inu?

Anche se molte persone affermeranno di aver investito in Shiba Inu, questo è in realtà un termine piuttosto generico. Dopotutto, ci sono molte forme di investimento in Shiba Inu, e questo è vero per la maggior parte degli strumenti finanziari. Innanzitutto, puoi essere sia un compratore che un trader quando si parla di Shiba Inu. Questi termini possono essere spesso confusi, ed è per questo che vorremo chiarire subito le cose:

Acquistare

Effettuare l’acquisto ad un prezzo fisso

Solitamente acquistato con l’obiettivo di detenere l’asset

Quasi nessun analisi dei grafici o degli indicatori tecnici

Come puoi vedere, acquistare Shiba Inu è molto simile ad effettuare una qualsiasi transazione, come l’acquisto di azioni. Sei tu a scegliere quante monete desideri acquistare, di vedere il prezzo, e di premere il tasto acquista. Solitamente, coloro che hanno in mente di acquistare Shiba Inu non si preoccuperanno tanto delle tempistiche del mercato. Questo non significa che non sono necessarie delle verifiche, significa solo che, tipicamente, gli indicatori tecnici non verranno usati. Avrai probabilmente visto il termine ‘HODL’ (hold on for dear life) anche nel mondo della criptovaluta – questo è ciò che probabilmente farai come compratore di Shiba Inu.

>>> Inizia ad acquistare Shiba Inu qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Trading

Verranno valutati gli indicatori tecnici: valore di trading, volatilità, modelli di grafici, ecc.

HODL non sarà la strategia primaria

Le azioni future verranno molto probabilmente pianificate – le stop loss sono uno degli esempi principali

Verranno eseguite diverse azioni di trading, piuttosto che una sola all’acquisto

Il trading è molto più specifico rispetto al semplice acquisto di Shiba Inu. Questa è un attività svolta dagli investitori professionisti di criptovaluta. La moneta di Shiba Inu è estremamente volatile, e anche se si possono ottenere enormi guadagni, si possono subire anche grandi perdite. Ovviamente, l’obiettivo del trading è quello di evitare il secondo scenario, e ottenere profitti consistenti usando strategie e tecniche.

Come acquistare Shiba Inu online?

A questo punto, dovrebbe essere chiaro che acquistare Shiba Inu online è sia possibile che semplice per molte persone. Detto questo, è comunque necessario iscriversi ad una piattaforma designata per essere esposti a questa moneta. Ecco cosa devi fare:

Scegli una piattaforma appropriata – consigliamo eToro! Procedi con l’iscrizione per un nuovo account Accedi e finanzia il tuo account con un metodo bancario supportato Cerca la moneta Shiba Inu e inserisci l’importo che desideri acquistare Esegui l’acquisto premendo il tasto acquista

Questo intero processo può essere completato in cinque minuti. E una volta che sei pronto con un account finanziato, il tuo primo acquisto di Shiba Inu è ad un click di distanza. A questo riguardo, assicurati di andare su eToro per un’esperienza sicura, affidabile e professionale.

>>> Registrati a eToro qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Come fare trading di Shiba Inu?

Se l’idea di acquistare e detenere non ti riempie di entusiasmo, fare trading di Shiba Inu potrebbe fare al caso tuo. Ma ripetiamo che fare trading di Shiba Inu è certamente un abilità specialistica, e non dovrebbe essere un’attività da intraprendere a cuor leggero. Tuttavia, se ti senti sicuro e vuoi provare il trading di Shiba Inu, segui semplicemente questi passaggi:

Iscriviti ad una piattaforma di intermediazione consigliata Completa il processo di registrazione Accedi ed elabora il tuo primo deposito per fondi accessibili Controlla diversi prodotti – ETF, standard, CFD, trading con leva, ecc. Scegli la tua opzione di pagamento preferita e completa l’azione di trading

Fare trading di Shiba Inu è senza dubbio più versatile rispetto al semplice acquisto della moneta. E su eToro avrai un’esperienza di trading davvero completa. Quindi iscriviti e inizia a fare trading su una delle piattaforme di intermediazione migliori in Italia al giorno d’oggi.

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Quali sono i diversi modi per pagare Shiba Inu?

Nonostante ciò che possono pensare alcuni principianti del mondo delle criptovalute, Shiba Inu non deve necessariamente essere acquistato con una normale valuta fiat. Infatti, ci sono vari modi per investire in Shiba Inu nel 2021, e i metodi più comuni vengono descritti di seguito:

Bitcoin

Bitcoin è di gran lunga la criptovaluta più famosa, e quasi tutte le piattaforme che supportano gli acquisti di criptovaluta elencano Bitcoin. Questo offre un modo unico per poter acquistare Shiba Inu. Puoi acquistare una certa quantità di Bitcoin, dopodiché acquistare Shiba Inu tramite le coppie di trading. In pratica, questo metodo permette di convertire Bitcoin direttamente in Shiba Inu senza la necessità di una conversione in valuta fiat.

Ethereum

Parlando di coppie di trading, Ethereum è un’altra criptovaluta che puoi acquistare e poi convertire in Shiba Inu. Dato che Ethereum è la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, è molto probabile che anche Ethereum manterrà il suo valore. Quindi, quando acquisti Ethereum con l’intenzione di convertirlo in Shiba Inu, non correrai grossi rischi – non per gli standard delle criptovalute! Basta dare un’occhiata alla coppia ETH/SHIB sulla piattaforma di tua scelta e compri Shiba Inu.

Dogecoin

La terza combinazione da considerare è DOGE/SHIB. Curiosamente, nonostante Shiba Inu sia un rivale diretto di Doge, si può comunque fare trading di questa coppia. Dogecoin non ha lo stesso valore di Bitcoin o Ethereum, il che rende la comprensione dei valori di trading un po’ più semplice! Ma tieni a mente che Dogecoin è tipicamente più volatile sia di Ethereum che di Bitcoin, quindi aspettati più fluttuazioni di prezzo quando fai trading di Shiba Inu in questo modo.

Valuta Fiat

Se non vuoi tuffarti nel mondo delle coppie di trading, che inizialmente è un po’ complicato, acquistare Shiba Inu con valuta fiat è la scelta migliore. In Italia, ovviamente, significa acquistare Shiba Inu con EUR. Questo è molto più semplice, facile da comprendere, ed evita il bisogno di acquistare una diversa criptovaluta prima di acquistare Shiba Inu. E a questo proposito, ecco alcuni dei metodi di pagamento comuni che puoi usare per acquistare Shiba Inu con EUR:

PayPal

PayPal è un fornitore molto comune per gli acquisti online. Viene accettato da un gran numero di siti web/piattaforme su scala globale. Certo, è necessario creare un account PayPal prima di poter usare questa opzione, ma ne vale la pena. PayPal è incredibilmente sicuro, è utilizzato da milioni di compratori e venditori di tutto il mondo, e le tue informazioni bancarie non vengono mai condivise – che è sempre una buona cosa!

Bonifico bancario

In Italia, quasi tutti hanno accesso all’online banking. Dunque, fare un acquisto tramite un bonifico online è davvero un gioco da ragazzi. Puoi accedere facilmente al tuo account tramite desktop o tramite il tuo smartphone, configurare il pagamento desiderato, e trasferire immediatamente i fondi. Questo è estremamente sicuro dato che le transazioni devono essere completate e autorizzate manualmente.

E-wallet

Gli e-wallet (o wallet digitali come vengono spesso chiamati) hanno acquistato molta popolarità negli ultimi anni. Gli e-wallet come Skrill e Neteller sono le stelle dello spettacolo, ma sono disponibili anche altri. Proprio come PayPal, questi sono fornitori di pagamento di terze parti in cui puoi conservare fondi e pagare senza condividere dettagli finanziari sensibili. Le transazioni sono solitamente istantanee anche con questi e-wallet, con massimi piuttosto alti!

Carte di credito/debito

Le carte di debito e credito sono strumenti fondamentali usati nella società moderna. Tutti facciamo acquisti tramite questi metodi, la maggior parte ogni giorno! Perciò, quando si parla di acquistare Shiba Inu con una carta di debito o credito, avrai già dimestichezza nell’uso di questi termini. Questo metodo richiede di condividere i dettagli della tua carta, ma le transazioni sono istantanee, e solitamente, su piattaforme di trading affidabili, è presente la cifratura SSL, che mantiene al sicuro informazioni.

>>> Visita eToro qui per iniziare <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Cosa considerare quando si acquista Shiba Inu?

Se volessimo affermare l’ovvio, potremmo dire che acquistare Shiba Inu è un’attività che dovrebbe essere portata avanti con una certa cautela, come tutti gli investimenti in criptovaluta. Ci sono diversi importanti fattori per assicurare che sia al sicuro e ottenga il miglior rapporto qualità/prezzo, come evidenziato di seguito:

Le tue circostanze finanziarie

Dato che Shiba Inu è nella sua infanzia, è naturalmente più volatile rispetto ad altre monete. Dunque, è importante che i soldi che investi in Shiba Inu non siano soldi di cui avrai bisogno per coprire spese quotidiane. Il tuo investimento può infatti crollare, ma ovviamente, può anche aumentare tantissimo.

Volatilità

Per quanto riguarda la volatilità, devi essere pronto alle montagne russe con Shiba Inu. Al momento il valore della moneta è aumentato di oltre 90 milioni percentuali in 12 mesi. Ma durante questo viaggio, Shiba Inu ha anche avuto mesi in cui ha perso l’80% del suo valore. Essere in grado di sopportare tali alti e bassi è importante.

Commissioni di trading

Se hai in mente di fare trading di Shiba Inu, significa che farai molte transazioni, e le commissioni saranno fondamentali. Alcune piattaforme addebitano da 1 a 3 percento per azione di trading, specialmente se fai un acquisto tramite un wallet. Ci sono però piattaforme che addebitano lo 0% per transazione, e quest’ultima è ovviamente preferibile.

Commissioni di deposito

In un mondo ideale, ogni centesimo che depositi dovrebbe essere tuo per fare trading di Shiba Inu. Dopotutto, questi sono soldi che hai guadagnato con il tuo duro lavoro, quindi perché pagare semplicemente per finanziare il tuo account? Naturalmente, scegliere piattaforme senza commissioni di deposito è vantaggioso.

Reputazione della piattaforma

Come già detto, al giorno d’oggi molte piattaforme permettono di acquistare Shiba Inu. Ma non tutte sono regolamentate, affidabili, o sicure. Eviteremmo di usare piattaforme che sono nuove in quest’ambito, e dovresti assolutamente evitare piattaforme che hanno subito seri attacchi di hacking o violazioni in passato.

Comprare Shiba Inu online è sicuro?

Se vuoi iniziare ad acquistare Shiba Inu online, ci sono molti modi per farlo in modo davvero sicuro. La prima tappa è quella di acquistare Shiba Inu tramite piattaforme affidabili e rispettabili, ovviamente, ed eToro è il nostro consiglio numero uno. Ma oltre alla scelta iniziale riguardante dove dovresti acquistare Shiba Inu, ci sono varie altre precauzioni che puoi adottare:

Crea un nome utente e una password unici per il tuo account online

Stabilisci una domanda di sicurezza all’iscrizione

Verifica il tuo indirizzo e carta di identità il prima possibile una volta registrato

Imposta l’identificazione a due fattori (Google Authenticator) per un livello di sicurezza aggiuntivo

Considera la conservazione a freddo se hai un importo di Shiba Inu elevato

Potresti implementare tutti questi consigli se lo volessi realmente, e sarebbe certamente d’aiuto sia per l’acquisto che per la detenzione in sicurezza di Shiba Inu. Tuttavia, i consigli che scegli di seguire dipendono solamente da te.

>>> Iscriviti a eToro qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Come conservare Shiba Inu?

Shiba Inu viene principalmente conservato in wallet virtuali. Questi wallet possono essere sia online che offline, e a questo punto le cose si fanno un po’ tecniche. Ciononostante, avrai ‘chiavi’ uniche che solo tu conoscerai, e queste chiavi sono essenzialmente gli indirizzi digitali del tuo wallet. Detto questo, facciamo una veloce distinzione fra i due wallet:

Wallet offline

Questi vengono spesso chiamati wallet a “conservazione a freddo”. Il nome deriva dal fatto che questi wallet ti permettono di conservare il tuo Shiba Inu offline. In pratica, questi sono dei registri sotto forma di chiavette USB, e puoi trasferire il tuo Shiba Inu da un account online a un registro per portarlo offline. Facendo questo, puoi prevenire gli attacchi hacker contro il tuo Shiba Inu, dato che è fisicamente impossibile farlo senza le chiavi uniche per il tuo dispositivo USB.

Wallet online

Detenere Shiba Inu in un wallet online è assolutamente il metodo più semplice fra i due. Anche in questo caso otterrai chiavi private con questi wallet, e le tue chiavi private dovrebbero essere tenute al sicuro. Alcune persone preferiscono annotarsi le proprie chiavi, prevenendo dunque l’intercettazione dei dati su qualsiasi dispositivo. Puoi accedere facilmente al tuo wallet Shiba Inu tramite software, siti desktop, o tramite app native – come con Coinbase.

Come vendere Shiba Inu?

Puoi vendere il tuo Shiba Inu quando vuoi. Il processo di vendita è semplice tanto quanto quello di acquisto. Infatti, le opzioni di vendita sono ancora più flessibili dell’acquisto, come mostrato di seguito:

P2P

Chi detiene Shiba Inu può acquistare e vendere facilmente ai propri amici, o anche a estranei! Questa viene chiamata transazione peer-to-peer, e puoi addirittura usare Shiba Inu per pagare prodotti o servizi in questo modo.

Bancomat

Grazie alla recente partnership con Coin Cloud, Shiba Inu ora può essere venduto ai Bancomat. Detto questo, l’opzione è disponibile solo negli Stati Uniti, anche se potrebbe arrivare in Italia nel prossimo futuro. Al momento della scrittura, ci sono già oltre 4.000 Bancomat con questa funzione negli Stati Uniti.

Conti di intermediazione

Questo è uno dei metodi migliori e più sicuri per la vendita dei tuoi Shiba Inu. Le piattaforme come eToro sono la tua opzione migliore, e i vantaggi includono la struttura senza commissioni, la sicurezza della transazione, e le velocità di transazione istantanea per le vendite.

Wallet online

Se conservi Shiba Inu in un wallet online, questo solitamente significa che hai acquistato le tue monete anche tramite questa piattaforma. In questo caso puoi rivendere i tuoi Shiba Inu nella piattaforma, anche se questo include una piccola commissione.

Piattaforme di scambio

Le piattaforme di scambio sono le piattaforme più usate da coloro che si interessano del trading di Shiba Inu. Le piattaforme di scambio sono solitamente amichevoli in termini di commissioni e opzioni di banking disponibili. Tuttavia, possono essere un po’ complicate per i principianti.

Vale la pena acquistare Shiba Inu in questo momento?

È difficile discutere contro un investimento in Shiba Inu al momento, data l’ascesa di valore della moneta. Un incremento di oltre 90 milioni in percentuale è un po’ difficile da ignorare. Ma dato che Shiba Inu ha ancora un valore così basso, è del tutto normale che sia molto più volatile in valore rispetto alle altre monete già stabilite. Certo, puoi acquistare milioni di monete per poche centinaia di euro, ma c’è la probabilità di enormi alti e bassi schiaccianti. Comunque sia, non è uno scenario diverso da qualsiasi altra criptovaluta – potrebbe semplicemente essere più grave di altre!

In conclusione, crediamo che Shiba Inu possa seguire le orme di suo fratello maggiore, Dogecoin, ma questo non è assolutamente garantito. Dunque, se dovessi scegliere di investire in Shiba Inu, assicurati semplicemente di riuscire a sopportare le montagne russe!

>>> Inizia ad acquistare Shiba Inu qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Conclusioni

Per essere completamente onesti, Shiba Inu è ancora un investimento speculativo nel 2021. Esiste da poco meno di 12 mesi, il che significa che la moneta e il progetto alla base sono ancora nella loro infanzia. Tuttavia, quando si vedono aumenti di prezzo così promettenti, è meglio farne parte piuttosto che restarne fuori. Shiba Inu in precedenza è anche entrato nella top 10 di criptovalute per capitalizzazione di mercato, che è un altro forte segnale di acquisto.

Per concludere, possiamo assolutamente aspettarci un viaggio tortuoso nello spazio di Shiba Inu. Ma è un viaggio che sarà pieno di entusiasmo, colpi di scena e, eventualmente, profitti continui per coloro che faranno il salto nel vuoto e investono.

>>> Iscriviti a eToro ora <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Domande Frequenti (FAQ)

Posso acquistare Shiba Inu in qualsiasi paese?

Sfortunatamente no. Shiba Inu può essere acquistato e venduto solo nei paesi che hanno legalizzato la criptovaluta.

C’è un limite sulla quantità di Shiba Inu che posso acquistare?

No, e dato il basso valore della moneta Shiba Inu, puoi acquistare milioni di monete per un importo relativamente basso.

Posso acquistare Shiba Inu senza una carta di identità?

No. Una volta che apri un account di trading online dovrai verificare i dettagli forniti per iniziare ad acquistare Shiba Inu.

Posso acquistare Shiba Inu istantaneamente?

Certamente. Dopo aver registrato il tuo account online e averlo finanziato, potrai acquistare monete quasi immediatamente.

Cos’è Shiba Inu?

Shiba Inu è ciò che viene chiamato ‘meme coin’, anche se, in termini tecnici, è una criptovaluta decentralizzata.

Come funziona Shiba Inu?

Shiba Inu è un token ERC-20 alimentato da Ethereum. Senza entrare troppo nei tecnicismi, questo significa che Shiba Inu può creare ed eseguire contratti intelligenti per servizi finanziari e prodotti.