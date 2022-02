Addio a Tito Stagno, la voce dello sbarco sulla luna

«Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare!». Con queste parole, era il 20 luglio 1969, Tito Stagno raccontò agli italiani lo sbarco sulla luna dell’Apollo 11. Nato a Cagliari nel 1930, il giornalista Rai si è spento all’età di 92 anni. A dare la notizia è stato Giorgio Zanchini, nel corso della trasmissione Radio anch’io di Rai Radio 1.

Il giornalista aveva iniziato a raccontare l’esplorazione spaziale nel 1957, seguendo il lancio dello Sputnik, il primo satellite artificiale lanciato in orbita intorno alla Terra. «Me ne occupai io e da allora quel settore in ascesa divenne un po’ il mio». Nella storia della televisione italiana è entrata la diretta di 25 ore con cui seguì l’allunaggio nel 1969, ricordato anche per un battibecco con il collega Ruggero Orlando in collegamento da Houston: «anche per motivi tecnici, io diedi la notizia 20 secondi prima di lui. Ma eravamo molto amici».

Inviato speciale al seguito di grandi personalità del Novecento, Stagno è stato anche responsabile della Domenica Sportiva dal 1976 al 1995. Ha raccontato la storia della sua vita nell’autobiografia “Mister Moonlight – Confessioni di un telecronista lunatico”, scritta con Sergio Benoni, edita da Minimum Fax. Nel 2002 l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo aveva insignito dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.