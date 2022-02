All’Alleanza Cooperativa di Ferno due corsi di alfabetizzazione informatica

La Cooperativa San Martino di Ferno, in collaborazione con NetGiraffe, organizza nuovi corsi di alfabetizzazione informatica.

Saranno due corsi distinti basati su due livelli: Senior e Base.

Venerdì 25 febbraio, alle 21.15, è prevista la presentazione dei corsi alla sede di via Mazzini 16 a Ferno.

Il corso Senior ha, come obiettivo, formare un utente che avrà la padronanza delle casella di posta, saprà salvare gli allegati, imparerà a creare formattare e archiviare documenti nelle cartelle all’interno delle risorse del computer, utilizzerà siti che prevedono l’inserimento di dati come: Trenitalia, ATM, Amazon etc. Saprà iscriversi ad un Account e conservare le credenziali d’accesso e ad utilizzare in sicurezza i servizi in rete

Il corso Base invece prevede l’introduzione all’utilizzo dei sistemi informatici, da come si accende e si spegne…

L’utente imparerà a gestire i file, le cartelle e aprrenderà le logiche dietro ai più diffusi sistemi operativi.

Imparerà l’utilizzo (basilare) dei browser e dei programmi di videoscrittura, calcolo e programmi utili durante l’utilizzo di un PC es. Adobe Reader, Antivirus etc…