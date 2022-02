Area Spa di Vizzola Ticino supporta CyberChallenge.IT

Area Spa, azienda leader nel campo della cyber intelligence, è fra i principali sponsor di Cyberchallenge.IT, la più importante iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica.

Il progetto è supportato dal Ministero della Difesa e dalla Presidenza del Consiglio ed è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze che, grazie agli oltre 5.000 studenti iscritti e alle 35 sedi, di cui 32 universitarie, favorirà la selezione degli oltre 700 giovani tra i 16 e i 24 anni che saranno ammessi alla scuola di formazione avanzata per hacker etici.

L’azienda hi-tech varesina vanta oltre 140 collaboratori, in continua crescita, di cui il 25% è composto da professionisti informatici dedicati al reparto di ricerca e sviluppo, costantemente impegnato all’inserimento delle generazioni più giovani.

“Area Spa opera in un settore strategico, da sempre al fianco delle istituzioni, che richiede un’elevata componente innovativa per il quale riteniamo fondamentale stimolare la crescita dei giovani talenti, investendo su di loro” afferma il Consigliere Delegato dell’azienda Ing. Alessandro Mistò, “Per il progetto CyberChallenge.IT metteremo a disposizione risorse di altissimo livello dedicate alle sessioni di formazione nelle sedi nazionali”.

Infatti, la formazione specializzata è nel DNA dell’azienda, la quale vanta un team dedicato che ha erogato oltre 150 sessioni formative nel 2021, sia in presenza che da remoto, supportando le forze dell’ordine italiane all’uso delle piattaforme tecnologiche, interamente sviluppate in-house.

Per garantire il supporto quotidiano alle autorità italiane, Area Spa annovera 13 sedi sull’intero territorio nazionale che costituiscono un’importante sinergia con le sedi coinvolte dal progetto CyberChallenge.IT. “Saremo lieti di aprire i nostri laboratori a internship con le eccellenze che incontreremo nelle varie fasi dell’iniziativa” conclude l’Ing. Mistò.

Anche secondo il fondatore di Area Spa, Andrea Formenti, “E’ essenziale investire nella crescita e nella ricerca di giovani e giovanissimi che saranno i professionisti informatici di domani. Area Spa è nata oltre 25 anni fa seguendo i valori di ethical innovation incorporando nel tempo numerosi giovani studenti che sono diventati professionisti in ambiti altamente specializzati”.