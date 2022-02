Bianchi entra nel gruppo di cooperazione parlamentare con la Francia guidato da Fassino

A seguito dei protocolli firmati nell’ambito del Trattato del Quirinale, il deputato Matteo Bianchi è stato designato dalla Presidenza della Camera dei Deputati tra i sei componenti del Gruppo parlamentare di cooperazione con l’Assemblea Nazionale Francese.

La delegazione italiana sarà guidata dal Presidente della Commissione Esteri Piero Fassino (Pd) ed opererà per migliorare le relazioni franco-italiane, in particolare nell’ambito industriale e culturale, ma non solo.

Un incarico che per Bianchi significa consolidare il ruolo nella diplomazia parlamentare dopo Assemblea Nato e Conferenza Futuro Europa:«È una grande responsabilità far parte di questo gruppo di cooperazione che – spiega il deputato di Morazzone -, nell’ambito della diplomazia delle assemblee legislative, mira a consolidare i rapporti con un partner strategico come la Francia. La bilateralità in Europa risulta essere ancora importante per rimarcare il ruolo del nostro paese con più autorevolezza nel quadro delle istituzioni UE e ci si augura possa esserci rapporto proficuo anche con il nuovo Governo tedesco appena insediatosi».