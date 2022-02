Cade da una staccionata sulla ciclabile a Cassinetta di Biandronno, 62enne trasportata in elisoccorso

Sono intervenuti i soccorritori in automedica, in ambulanza e anche in elisoccorso per prestare le cure ad una donna di 62 anni vittima di un infortunio. Il fatto è avvenuto lungo ciclopedonale del lago di Varese a Cassinetta di Biandronno, secondo le prime informazioni la donna sarebbe caduta da una staccionata provocandosi una frattura alla gamba. La donna è stata soccorsa e trasportata al campo sportivo di Cassinetta dove è stata caricata sull’elisoccorso che l’ha trasportata in ospedale.