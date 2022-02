Il cantiere dell’Esselunga, l’aggressione agli agenti di Busto e i progetti del Rettore dell’Insubria nel podcast dell’8 febbraio

Le principali notizie di martedì 8 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Manca un ultimo sottopasso ferroviario e la rivoluzione di via Gasparotto a Varese sarà completata. Parliamo dell’area dove è sorta la nuova Esselunga e che ha già visto la realizzazione di due rotatorie. Il cantiere attualmente in corso è quello che realizzerà il sottopasso a disposizione di chi arriva da Milano e potrà scendere direttamente in via Gasparotto. La conclusione dei lavoro è attesa per l’autunno prossimo.

Due agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio sono stati aggrediti da una donna durante un controllo. Gli agenti avevano intimato l’alt ad un furgone Ford Transit che destava sospetti, a causa delle condizioni di scarsa manutenzione. Il conducente non ha potuto esibire né la carta di circolazione, né l’assicurazione in corso di validità. Davanti alle contestazioni, la donna alla guida ha avuto una reazione violenta ed è stata denunciata a piede libero per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie. I due agenti della locale sono stati medicati in pronto soccorso.

617 stecche di sigarette sequestrate per un totale 123 chili di merce. Il sequestro è stato messo a segno dagli uomini dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza all’’aeroporto di Malpensa, risultato di un’attività di controllo operato a carico di 17 passeggeri di diverse nazionalità africane in arrivo con volo da Kinshaha via Addis Abeba, quasi tutti residenti tra Francia e Belgio. Per alcuni dei passeggeri fermati è scattata la denuncia a piede libero.

La sfida di domani. L’europa, la ricerca e la ripartenza: che ruolo vuole ritagliarsi l’Università dell’Insubria? Gli scenari futuri secondo il rettore Angelo Tagliabue nell’intervista di Marco Giovannelli

Si terrà dal 17 al 20 marzo il primo corso per la formazione di guide di mountain bike cicloescursionistiche certificate della provincia di Varese. Il corso darà condotto dagli esperti dell’Accademia Nazionale e rientra tra le iniziative promosse per creare un sistema cicloturistico che faccia promozione territoriale con lo slogan #DoYouBike?

