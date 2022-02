Il Carnevale arriva a Tradate tra bolle giganti, chiacchiere e cioccolata

Carnevale senza feste e sfilate anche a Tradate, ma non mancherà un pomeriggio di divertimento per tutti i bambini in centro città così come ad Abbiate Guazzone e alle Cepina.

L’appuntamento è per sabato 5 marzo alle 15 in piazza Mazzini a Tradate, all’oratorio Sant’Anna alle Ceppine e in piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone.

Ad intrattenere i bambini ci saranno le bolle di sapone giganti e a seguire chiacchiere, té e cioccolata per tutti.

E’ richiesto il green pass rafforzato per tutti i a partire dai 12 anni.