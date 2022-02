Cascina in fiamme a Runo di Dumenza

Alle 18.00 circa di oggi – lunedì 14 febbraio – una nube densa, mista a lunghe fiammate che uscivano dalle finestre di una cascina disabitata a Runo (frazione di Dumenza) in via Cavour. Il rogo ha richiamato l’attenzione dei vicini che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco.

Il rapido intervento, forse aiutato anche dalla nevicata, ha permesso il contenimento delle fiamme. Causa dell’incendio, secondo le prime ricostruzioni, sembra essere stata una stufa accesa. Le dinamiche non sono ancora chiare ma al momento dello scoppio dell’incendio nessuno era presente all’interno del “deposito”.

Le fiamme sono state spente ma le operazione per mettere in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto anche l’assessore Andrea Piazzoli e la Protezione civile di Dumenza che ha portato ai vigili del fuoco qualche vivere e qualcosa di caldo.