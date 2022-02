I cinque esperti di sanità che parteciperanno alla Commissione speciale a Gallarate

Gallarate cerca cinque “saggi” per la Commissione Sanità, cinque rappresentanti dei cittadini che andranno ad aggiungersi ai consiglieri comunali chiamati nel nuovo organismo che – a dispetto del titolo più ampio – ha al centro soprattutto il tema dell’ospedale unico Gallarate-Busto Arsizio.

La Commissione è stata approvata nello scorso consiglio comunale, con una certa concordia (tranne il voto contrario di Massimo Gnocchi) che invece non c’è stata sulla “deroga al dibattito pubblico”, vale a dire la rinuncia del Comune a un percorso tecnico di confronto tra tutte le parti in causa.

Come per la commissione Malpensa, anche la commissione Sanità vedrà il contributo di un rappresentante per ogni gruppo consigliare (i gruppi sono cinque di maggioranza e cinque delle minoranze). In aggiunta a questo ci saranno poi appunto cinque “saggi”, normali cittadini che devono avere “competenza in materia sanitaria e/o programmazione territoriale urbanistica“: la commissione è infatti incentrata e resa necessaria dall’operazione dell’ospedale unico, che è sia una sfida sul fronte sanitario ma anche una significativa partita dal punto di vista urbanistico (nuove strade, servizi, urbanizzazione, eventuali aree complementari).

Candidature entro il 3 marzo

L’area prevista per il nuovo ospedale, in territorio di Busto Arsizio

Oltre ad essere competenti in uno o entrambi i campi, i “saggi” dovranno essere anche in possesso delle condizioni per essere consiglieri comunali (diciamo senza carichi pendenti, via).

Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune, inviate con servizi postali tracciati o trasmesse tramite posta certificata a protocol­lo@pec.comune.gallarate.va.it.

La scadenza ultima è il 3 marzo. Le informazioni complete sono qui.

Chi sceglierà i cinque membri “saggi” della Commissione Sanità di Gallarate?

Ma una volta presentate le candidature, chi sceglierà? L’avviso pubblicato dal Comune chiarisce che la scelta spetta al sindaco Andrea Cassani, che farà però la nomina “su indicazione della Conferenza dei Capigruppo”, dove sono appunto rappresentati tutti i partiti e le liste civiche (oltre al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe De Bernardi Martignoni).