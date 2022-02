A Daverio sorgerà un’antenna di 34 metri. Il sindaco: “Contratto tra privati, non posso evitarlo”

Un’antenna di 34 metri è pronta a sorgere a Daverio in un’area a ridosso delle abitazioni tra via Verdi e viale dell’Industria in virtù di un rapporto sottoscritto tra privati. Il sindaco non è d’accordo ma mette le mani avanti: “Ho provato e sto ancora provando ogni possibile strada per evitare questo insediamento, ma il contratto sottoscritto dalle parti sembra irrevocabile e non impugnabile”.

Ad annunciarlo è il primo cittadino Marco Colombo stesso spiegando la genesi di questa nuova iniziativa edificatoria: “Lo scorso 16 marzo 2021 è pervenuta alla passata amministrazione la richiesta da parte di una nota Società internazionale, di installazione di un’antenna su area pubblica. Non avendo ricevuto entro 30 giorni alcuna risposta da parte del Comune di Daverio, la stessa Società si è rivolta a privati, individuando la zona alla stessa più idonea”.

Colombo, in una comunicazione ai cittadini però non si arrende e spiega: “Farò tutto quello che la legge mi permette di esercitare nel rispetto del mio ruolo. Nel frattempo posso solo adoperarmi perché in futuro il Comune preveda un “piano” di insediamento di eventuali antenne, che in questo momento manca, da sempre, per evitare in futuro ulteriori spiacevoli sorprese. Mi prendo da oggi questa responsabilità”.]