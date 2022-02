Donna di Busto Arsizio scivola in un canalone in Valdossola, è in gravi condizioni

Tragico intervento del Soccorso Alpino per una ragazza di 41 anni di Busto Arsizio nel pomeriggio di oggi (domenica). L’escursionista, rientrando da una gita da Agaro in Valdossola, è scivolata in un canalone finendo nel greto del fiume. Il ragazzo che era con lei ha dato l’allarme (foto di repertorio).

Inviato d’urgenza l’elisoccorso, l’equipaggio ha dovuto prima appurare che non fossero previsti rilasci d’acqua dalla diga di Agaro, chiedendo nel frattempo supporto alla stazione di Baceno ed al Sagf.