Con Enercom clicca e ritira! Facile, comodo e veloce

Clicca e ritira. Così si chiama il nuovo servizio introdotto da Enercom Luce e Gas, una scelta davvero “a prova di bambino” come recita la campagna istituzionale che stiamo vedendo da qualche mese in giro per le strade e sul web.

Ma come funziona il servizio “Clicca e ritira!”? Semplice!

Si scelgono i prodotti che interessano sul sito web enercomlucegas.it, in pochi minuti e standosene comodi a casa, si mettono nel carrello e si prenota il ritiro nel negozio più vicino. Il servizio riguarda tutti i prodotti che Enercom vende per la micro mobilità elettrica come le e-bike e gli e-scooter, e anche le lampadine led per l’illuminazione domestica.

Un ulteriore esempio di attenzione al cliente e di semplificazione della sua esperienza di acquisto. E ancora una dimostrazione di quanto sia importante per Enercom agevolare e sostenere le scelte green&smart.