Accolto l’appello di Federmacchine, parere favorevole dal ministro Giorgetti

È arrivata in breve tempo la risposta del ministro Giancarlo Giorgetti alla richieste di provvedimenti avanzati da Federmacchine (che raggruppa i costruttori di beni strumentali) per far fronte alla crisi legata alle materie prime che sta mettendo a dura prova il mondo produttivo.

Il ministro ha dato parere favorevole all’emendamento parlamentare, che sarà votato stasera o al più tardi domani, al milleproroghe che chiede il rinvio a dicembre 2022 del termine di consegna degli impianti ordinati entro la fine del 21.

Di fatto, la giusta richiesta di Federmacchine e di tutto il mondo delle imprese è già stata risolta e l’appello accolto.