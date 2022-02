Il sindaco Galimberti incontra Papa Francesco: “L’ho invitato al Sacro Monte”

C’era anche Davide Galimberti, il sindaco di Varese, all’incontro organizzato in Vaticano, nella sala Clementina, tra i sindaci dell’Anci e il Papa.

E Galimberti ha raccontato in un post pubblicato su Facebook l’emozione di aver stretto la mano al Santo Padre. “L’incontro con il Papa di questa mattina è tra le esperienze più intense ed emozionanti che io abbia mai vissuto. Le parole del Santo Padre rivolte ai 100 sindaci presenti sono state forti e fonte di ispirazione. Ci ha parlato dell’importanza del ruolo dei sindaci e degli amministratori, in particolare in questa fase della pandemia e di ricostruzione. Ci ha invitato all’ascolto, alla partecipazione e alla vicinanza per la costruzione del bene comune. All’attenzione verso chi è più in difficoltà e alla promozione di una politica fatta di condivisione e pace. Parole che faccio mie in una giornata che non dimenticherò mai”.

Galimberti ha colto l’occasione per invitare il Papa al Sacro Monte di Varese in occasione del Giubileo: “Sarebbe un onore immenso per la nostra città” ha concluso il sindaco.

Se Papa Francesco accettasse l’invito sarebbe il terzo Papa a percorrere la via Sacra di Varese; due soltanto i Papi che lo hanno preceduto: Paolo VI e Giovanni Paolo II, giunto nel 1984 su invito di Monsignor Pasquale Macchi, già segretario di Paolo VI nominato arciprete di Santa Maria del Monte dopo la sua morte.

L’incontro con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è stata l’occasione, per Papa Francesco, per ringraziare tutti i sindaci, in particolare, per il loro lavoro in questi due anni di pandemia. Ricevendoli in udienza il Papa evidenzia quanto la loro presenza, a garanzia del rispetto delle norme, sia stata determinante per incoraggiare “le persone a continuare a guardare avanti”, e ricorda l’aiuto che i primi cittadini hanno offerto ai responsabili legislativi perché prendessero decisioni tempestive per il bene di tutti.

(A questo link il discorso integrale del Papa ai sindaci dell’Anci)