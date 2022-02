Dove guardare i film sullo sport online?

In questo momento storico le piattaforme online ci hanno permesso di avere a disposizione centinaia di contenuti cinematografici legali, tra questi ovviamente sono molto popolari i film sugli sport. Questo genere a differenza di molti altri, nonostante richiami tantissime tematiche come il sacrificio,l’impegno e la determinazione, spesso è molto difficile da approcciare. Pensate quanto sia difficile concepire un film sul calcio, non per la mancanza di icone, ma per il fatto di dirigere delle scene sul campo sportivo mentre i calciatori giocano. In quest’articolo vi consiglierò i migliori film sullo sport sulle varie piattaforme.

Le varie piattaforme

Su Netflix potrete trovare Million Dollar Baby di Clint Eastwood, un film semplicemente incredibile. Il critico pluripremiato Roger Ebert scrisse a proposito del film: “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood è un capolavoro, puro e semplice, profondo e vero. Racconta la storia di un vecchio allenatore di lotta e di una ragazza montanara che pensa di poter essere un pugile. È narrato da un ex pugile che è il migliore amico dell’allenatore. Ma non è un film sulla boxe. È un film su un pugile. Cos’altro è, tutto ciò che è, quanto va in profondità, quale potenza emotiva contiene, non posso suggerire in questa recensione, perché non voglio rovinare l’esperienza di seguire questa storia nei segreti più profondi della vita e della morte. Questo è il miglior film dell’anno”.

Su Prime video invece potete trovare il film su Pelè del 2016 diretto da fratelli Jeff e Michael Zimbalist. Maurizio Perriello su Cinefilos scrive: “È sempre difficile parlare di una figura talmente grande, figuriamoci farci un film. Eppure Pelè, diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, tocca le corde giuste mostrando l’incredibile vicenda di un bimbo talmente povero da non potersi permettere un paio di scarpe che è riuscito a diventare il più grande calciatore di tutti i tempi. I toni non scadono (quasi) mai nel celebrativo, quanto piuttosto nel meccanismo dell’immedesimazione. Ciò che viene celebrato è un calcio che non c’è più, troppo diverso da quello a cui siamo abituati noi europei: un calcio fatto di divertimento, scorrerie, giocolieri, acrobazie, colpi d’istinto e “ginga”. Quest’ultima è una parola importante, perché indica un concetto importante”.

Un’altra piattaforma che sta guadagnando molti utenti è Disney+. Su quest’ultima potete trovare su Glory Road. Maurizio Encari su Everyeye scrive: “Glory Road – Vincere cambia tutto conosce bene le regole del genere e le adopera tutte con una furba efficacia, riuscendo a far convivere il contesto sociale e melodrammatico con un sano ambiente agonistico, questo protagonista dei momenti più avvincenti nelle sequenze sul campo da basket, realizzate con una certa attinenza a quelle dell’incontro reale.

Tra frasi a effetto costruite ad hoc per sottolineare l’importanza del messaggio, una colonna sonora avvincente quanto basta che recupera atmosfere d’epoca, filmati di repertorio che mostrano gli avvenimenti cardine di quegli anni e una sana retorica di genere, le due ore svolgono facilmente il compito di intrattenimento a prova di grande pubblico, sia per ciò che concerne la parte ludica che quella contenutistica.

L’epilogo trionfante offre inoltre modo di informare il pubblico sul futuro destino degli atleti protagonisti, così come le interviste ad alcuni di questi mostrate in concomitanza con i titoli di coda. Un post-scriptum classico per un film che proprio nella sua aderenza ai canoni del filone pareggia i suoi relativi pro e contro all’insegna di una visione che si tiene lontana dai rischi nella sua rassicurante messa in scena”. Io vi ho segnalato solo alcuni film e alcune piattaforme, ma queste ultime nascono quasi ogni giorno e sono sempre più ricche di contenuti.