Hockey verso i playoff: i Mastini contro la prima testa di serie. Ecco date e formula

La Italian Hockey League si prepara per il suo “ballo” finale. Terminata anche la seconda fase del secondo campionato italiano, le otto superstiti (eliminate Appiano e Bressanone) si preparano a disputare i playoff per un titolo che nelle ultime due edizioni è finito nelle mani del Caldaro.

Già certo da qualche giorno l’accoppiamento per i Mastini Varese: dopo il ko di Como i gialloneri hanno avuto la sicurezza di chiudere al terzo posto il Qualification Round (il torneo di seconda fase disputato dalle cinque squadre nella seconda metà della classifica). Ciò vuol dire che la squadra di Malfatti è ottava assoluta e quindi “andrà in bocca” alla testa di serie numero uno, l’Unterland Cavaliers.

Le altre due formazioni del QualiRound ai playoff, il Dobbiaco (6a) e il Como (7a) trovano rispettivamente i “Lucci” di Caldaro campioni uscenti (3i) e il Valdifiemme, autore di un’ottima stagione e secondo in classifica. Il tabellone è infine completato dallo scontro sulla carta più equilibrato, quello tra quarta e quinta: Alleghe contro Pergine.

È chiaro che l’accoppiamento per i Mastini appare, sulla carta, molto complicato: l’Unterland è nato dalla fusione di due squadre ben radicate in IHL, il Neumarkt-Egna e l’Auer-Ora (che già collaboravano per il settore giovanile) e dopo una stagione di rodaggio ha cominciato a fare risultati. I Cavaliers hanno vinto le ultime due Coppe Italia, hanno terminato la prima fase al quarto posto (ma con una partita in meno) e dominato letteralmente il Master Round. L’Unterland ha infatti conquistato 20 punti in 8 partite con 6 vittorie e due sconfitte oltre il limite del 60′: un ruolino di marcia clamoroso se confrontato alle altre squadre con il Caldaro che nel mini-torneo ha fatto 11 punti, Fiemme e Pergine 10, Alleghe 9.

I Mastini hanno completato la propria stagione regolare con un rotondo 5-0 a proprio favore, inflitto a un Bressanone in disarmo. Una buona occasione per Malfatti che ha ruotato alcuni giocatori (oltre mezza partita per il giovanissimo portiere Mordenti) e ha avuto la conferma dell’efficacia di due attaccanti come Capannelli (tripletta) e Piroso (doppietta). L’innesto dei due canadesi (Capannelli e il difensore McGrath) ha indubbiamente permesso al Varese di completare la rosa e di centrare l’obiettivo playoff.

I due canadesi acquistati a gennaio dai Mastini

Il fatto che i Mastini siano ottavi e non qualche gradino più in su non può essere motivo di critica: la società del presidente Torchio si è trovata ad affrontare la stagione senza il campo di casa del PalAlbani, con costi alti, poche ore ghiaccio e con un supporto ridotto – giocoforza – del pubblico nonostante un consistente zoccolo duro sempre presente all’Agorà (e talvolta anche in trasferta). L’addio in corsa di Tom Barrasso, l’allenatore su cui i gialloneri avevano puntato per dare una nuova identità al gruppo, ha ulteriormente complicato le cose anche se poi Malfatti – che da ds aveva “costruito” la squadra – ha saputo gestire bene la situazione.

LA FORMULA E LE DATE – I quarti di finale si disputano al meglio delle sette partite: passa cioè il turno la prima squadra che vince quattro incontri. I ritmi sono serrati: si comincia sabato 26 febbraio con Gara1 a Egna, per poi giocare martedì 1 all’Agorà e giovedì 3 ancora in Alto Adige. Ulteriore sforzo per le società e i giocatori di IHL che, va ricordato, non sono professionisti (solo alcuni, come gli stranieri, lo sono di fatto).

IL TABELLONE DEI QUARTI

Unterland (1°) – VARESE (8°)

Valdifiemme (2°) – Como (7°)

Caldaro (3°) – Dobbiaco (6°)

Alleghe (4°) – Pergine (5°)

LE DATE DEI QUARTI

Gara1 – Sabato 26 febbraio

Gara2 – Martedì 1 marzo

Gara3 – Giovedì 3 marzo

Gara4 – Sabato 5 marzo

Ev. Gara5 – Martedì 8 marzo

Ev. Gara6 – Giovedì 10 marzo

Ev. Gara7 – Sabato 12 marzo