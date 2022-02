Investito sul raccordo A-8: è grave, autostrada bloccata nella notte in ingresso a Varese

Una persona grave portata in ospedale in codice rosso con al seguito automedica. Una seconda ospedalizzata in codice verde.

Tutto, dalle prime informazioni, per via di un investimento di pedoni sul tratto finale della A8, già statale: il raccodo che porta dall’Autolaghi in città.

Il fatto è avvenuto attorno alle 2, sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni vi sarebbe anche una terza persona coinvolta nei fatti, oltre ai due ragazzi, entrambi di 20 anni.

Hanno operato mezzi della Croce Rossa di Varese e dell’Sos di Azzate: uno degli ospedalizzati è arrivato in codice rosso al pronto soccorso di Varese.

Sul piano della viabilità fino all’alba il tratto finale della A8 è stato chiuso al traffico a partire da Gazzada Schianno, con uscita obbligatorio sulla viabilità ordinaria.