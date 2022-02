“Kronos e Kairòs, ricordi di una pandemia”: i racconti dal lockdown

Cosa rimarrà di questi anni di pandemia? A quasi due anni dal paziente 1 di Codogno, la quotidianità è diventata storia. Se ne parlerà in futuro. Lo ricorderemo, lo racconteremo.

Ma cosa ci rimarrà scolpito in questo gioco continuo tra Kronos, il tempo che scorre, e Kairos, le impronte che lascia in noi?

Per non perdere nulla di ciò che è stato, la terza puntata del nostro podcast “Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia” riallaccia i fili proprio di una memoria individuale che è poi stata collettiva. Ognuno, chiuso a causa del lock down durante la prima ondata, ha affrontato quella quotidianità così strana, diversa e inquietante.

Chi ha tirato fuori abilità nascoste e chi si è lasciato sopraffare dal cambiamento

Riproponiamo la terza puntata dedicata alla memoria ( tutta la serie si trova a questo link)

La terza puntata del podcast è dedicata alla memoria. Il rischio grande che stavamo correndo appena usciti dal lockdown era lasciarci alle spalle quel terribile periodo rimuovendolo. Come diceva Marguerite Duras il momento peggiore di una guerra è quello in cui finisce perché iniziamo a dimenticare ed è l’inizio dell’oblio. Un desiderio quasi naturale di dimenticare quelle lunghissime giornate in cui dovevamo restare a casa. È nato così questo lungo racconto corale con diversi contributi.