La fuga dai Miogni, il caro benzina e le scritte sul Monte Poncione nel podcast del 15 febbraio

Le principali notizie di martedì 15 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono ancora in corso le ricerche di Roberto Nardello e Anthony Ragona, fuggiti dal carcere dei Miogni di Varese dopo essersi calati dalla cinta muraria con una corda fatta di lenzuola. I due erano detenuti da un anno con l’accusa di furto e rapina a mano armata compiuti nel marzo 2021. Nella casa circondariale di Varese, dichiarata dismessa nel 2001 e che risale al 1893, sono presenti una novantina di detenuti per 53 posti regolamentari. 57 le guardie e dovrebbero essere 10 di più.

Il caro energia è arrivato anche ai distributori di benzina dove un litro ha raggiunto il costo di 2 euro per la verde mentre il gasolio ha sfiorato la soglia definita psicologica. Rimangono più bassi i prezzi del self service così come quelli delle pompe cosiddette “bianche”, cioè non legate ai grandi marchi petroliferi. Dalla scorsa settimana nella zona di confine è stata sospesa la carta per ottenere lo sconto della benzina.

Bper Banca ha comprato per 1 euro la Cassa di risparmio di Genova (Carige). La banca modenese ha sottoscritto il contratto di acquisizione dell’80% dell’attuale capitale sociale, attualmente detenuto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dallo Schema volontario di intervento. Con l’acquisizione di Carige si consolida la posizione di Bper Banca come quarto polo bancario del Paese dopo Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm.

Avevano vandalizzato con scritte la base di ferro della croce sul Monte Poncione sulla dorsale tra la Valganna e la Valceresio.. Max Laudadio, utilizzando i socia, aveva lanciato un appello tendendo una mano: “Tutti possono sbagliare e il perdono è un diritto di tutti” aggiungendo che la presenza della telecamera avrebbe comunque permesso di individuare i colpevoli. Quel messaggio ha colpito nel segno: lo stesso Laudadio ha annunciato che uno degli autori dell’atto vandalico lo ha contattato scusandosi e promettendo un intervento riparatore.

Mercoledì ricco di appuntamenti sportivi per i tifosi della provincia di Varese. Nel primo pomeriggio alle 14,30 scende in campo il calcio di Serie D con alcuni recuperi tra i quali spicca quello del Varese: la squadra di Ezio Rossi ospita al “Franco Ossola” il Borgosesia ma dovrà fare a meno dello squalificato Piraccini e dell’infortunato Mamah. In attacco il tandem formato da Di Renzo e Cappai.

Alle 18 invece la Pro Patria attende allo “Speroni” la Pro Sesto senza l’esterno Pizzul che si è fratturato una mano e sarà operato. Ci sarà invece Parker nonostante la botta alla testa rimediata domenica scorsa.

Nel pomeriggio prima tappa del Giro di Andalusia di ciclismo che vede tra i protagonisti Alessandro Covi, fresco della prima vittoria tra i “pro” alla Vuelta Murcia. In un’intervista al nostro giornale il “Puma di Taino” ha spiegato che godrà di una certa libertà per provare a vincere una tappa anche in Andalusia. Al via anche la Eolo-Kometa con i vari Fortunato, Albanese e Rosa. Serata dedicata invece alla pallavolo: la Unet Busto Arsizio ospita alle 20,30 Cuneo nel recupero dell’ultima giornata di andata di Serie A1. In campo anche la Futura Volley di A2 contro la forte Millennium Brescia.

