Ancora ricercati i due evasi dal carcere dei Miogni di Varese

Roberto Nardello, 50 anni di Arcisate e Anthony Ragona, classe 1987 di Barlassina (così nella foto): sono ancora ricercati dopo 48 ore dall’evasione i due detenuti che lunedì pomeriggio sono riusciti a far perdere le loro tracce dopo aver scavalcato la cinta muraria dei Miogni.

Carcere antiquato, con una percentuale quasi doppia di affollamento di detenuti e una presenza di personale di polizia penitenziaria sotto organico, i Miogni sono stati al centro della seconda evasione in meno di 10 anni, quando l’ultimo episodio, nel 2013 riguardò tre detenuti di nazionalità rumena catturati dopo circa 72 ore, uno dei quali in Svizzera.

E anche al confine con la Svizzera, come per le altre zone di passaggio e transito sono in corso specifici monitoraggi con le foto segnaletiche diramate nell’immediatezza a tutte le forze dell’ordine.

I due sono accusati di rapina a mano armata e furto per fatti avvenuti nella primavera 2021.