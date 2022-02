La Pro Patria ci prova ma il gol non arriva, col Trento è 0 a 0

(Foto Roberta Corradin)

Termina senza reti e con poche emozioni, tutte nel primo tempo, il recupero della ventunesima giornata di Serie C tra Pro Patria e Trento. Ancora un’occasione sprecata per i tigrotti di Prina, senza vittorie in questo 2022, che per lunghi tratti hanno dominato sula formazione trentina ma senza riuscire a trovare quella cattiveria agonistica per colpire negli ultimi metri e scardinare la porta difesa da Marchegiani, figlio del grande portiere laziale e MVP del match con due bellissime parate in volo su Ferri e Pierozzi nell’arco di un minuto, tra il 25′ e il 26′.

Gli ospiti hanno giocato una partita prudente, per non dire rinunciataria e, dopo Giana e Pro Vercelli, fermano sullo 0 a 0 anche la squadra di Busto Arsizio, fermata a 23 punti in 23 gare giocate. La media punti è facile da fare e dice un punto a partita, il frutto di 4 vittorie, 8 sconfitte e l’ennesimo pareggio, l’undicesimo, che muove sì la classifica ma non riesce a dare abbastanza forza per togliere la Pro Patria – sedicesima – dalle zone basse della classifica.

