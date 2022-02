Lancio di sassi dal cavalcavia di Buguggiate, denunciati due minorenni

La segnalazione è arrivata attorno alle 23.50 di ieri, venerdì 4 febbraio: rallentamenti e code per un ostacolo o un incidente stradale in autostrada Milano- Varese direzione Varese subito dopo l’uscita di Azzate.

In realtà non si trattava di un incidente ma del lancio di sassi dal cavalcavia numero 38 di Buguggiate, quello che passa sopra l’A8. Solo per un caso fortuito il gesto insensato di due minorenni, poi fermati e denunciati dalla Polizia Stradale, non si è trasformato in tragedia. Tre le auto coinvolte, ma nessun ferito.

Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte di venerdì. Alcuni automobilisti stavano percorrendo l’autostrada quando hanno visto cadere dall’alto dei sassi di grosse dimensioni: la prima ad inchiodare è stata una giovane. È riuscita a sterzare di colpo, la gomma ha preso il masso ed è scoppiata e l’auto si è bloccata. Per fortuna gli automobilisti che la seguivano sono riusciti a fermarsi per tempo e hanno lanciato l’allarme.

Gli agenti della Polizia Stradale si trovavano in zona e sono subito intervenuti raggiungendo il cavalcavia. A quanto pare nelle sere precedenti qualcuno aveva notato dei ragazzi passeggiare sul cavalcavia ad ore inconsuete ed aveva avvertito la Polizia Stradale che aveva deciso di pattugliare la zona. In poco tempo la Stradale è arrivata sul cavalcavia ed ha sorpreso i ragazzi sul fatto: si tratta di due giovani, minorenni, residenti in zona. I ragazzi sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti e lancio pericoloso di oggetti.

Mentre gli agenti della Polstrada caricavano in auto i ragazzi, gli agenti dell’Autolaghi fermavano le auto in autostrada, evitando così un tamponamento a catena.