L’Asst Sette Laghi supera la quarta ondata e aumenta l’attività chirurgica

Una settimana di dimissioni numerose con liberazione dei letti covid permette all’azienda Sette Laghi di avviare una più consistente ripresa delle attività ordinarie. Come auspicava il direttore sanitario Lorenzi Maffioli solo una settimana fa, le sedute chirurgiche saranno aumentate.

L’alleggerimento del carico di gestione covid all’ospedale di Tradate Galmarini permetterà di aumentare le sedute chirurgiche settimanali. In particolare, da lunedì 28 febbraio, ci saranno quattro sedute di chirurgia ordinaria a settimana in più e di altre sette sedute settimanali di chirurgia ambulatoriale (BIC) così da raggiunge le 24 sedute (10 ordinarie + 9 bic + 5 in urgenza) settimanali.

A Luino viene riattivata una seduta elettiva in più al giorno, per un totale di 15 sedute settimanali, compresa l’emergenza, che corrispondono alla situazione di regime.

Dal lunedì successivo, poi, il 7 marzo, un ulteriore incremento. L‘Ospedale di Angera ripristina una situazione di poco inferiore alla normalità: tutte le 7 sedute settimanali tra chirurgia ordinaria e day surgery saranno attive, insieme a una seduta settimanale di BIC, per un totale di 8 sedute complessive rispetto alle 10 a regime.

Inoltre, sempre dal 7 marzo, all‘Ospedale di Circolo si salirà a 5 sedute al giorno tra Day Surgery e BIC.

Nessuna variazione sostanziale all’Ospedale di Cittiglio che è rimasto a regime con 17 sedute chirurgiche settimanali.

Complessivamente, le sedute operatorie attive in azienda dopo il 7 marzo saranno 196.