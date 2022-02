L’ex candidato sindaco Tomasella si presenta al consolato russo: “Approviamo l’attacco all’Ucraina”

Mentre i governi dell’Occidente chiedono lo stop dell’attacco all’Ucraina fatto scattare all’alba dalla Russia, l’ex candidato sindaco alle ultime elezioni di Varese Francesco Tomasella (non eletto in Consiglio comunale) si è presentato al consolato russo di Milano per portare la solidarietà sua e dell’associazione “Lombardia Libera” che rappresenta.

“Non possiamo che approvare l’attacco Russo all’Ucraina in risposta alle provocazioni della NATO e nell’ottica della difesa della patria Russa da quella orribile minaccia – ha dichiarato Tomasella -. Non abbiamo e non avremmo dubbi sulla parte da scegliere e da sostenere, anche fattivamente, in caso d’allargamento del conflitto su scala globale”.