Lezioni in spagnolo a Gallarate: le ragazze del Gadda-Rosselli insegnano ai bambini delle Gerolamo Cardano

Lezioni in spagnolo, con maestre d’eccezione: è successo all’istituto IC Gerolamo Cardano di Gallarate. E le docenti tutte particolari sono cinque ragazze di un’altra scuola gallaratese, l’istituto superiore Gadda Rosselli.

Le speciali lezioni sono parte del progetto green school confermato anche quest’anno all’istituto che riunisce le scuole dei quartieri di Arnate e Madonna in Campagna.

Gli incontri hanno toccato varie tematiche di ecosostenibilità e valorizzazione delle risorse ambientali.

Valore aggiunto: il contributo appunto di cinque ragazze delle classi quarte del Gadda-Rosselli: Giulia Basile, Martina Fazzone, Silvia Puricelli, Amelia Veronese, Giulia Bellebono hanno fatto lezione in lingua spagnola sulle tematiche green school nelle classi quinte del plesso Manzoni dell’IC gerolamo Cardano. Una attività inserita nel progetto di alternanza scuola-lavoro coordinata dalla professoressa Maria Giovanna Renzi.

Le lezioni alle scuole Manzoni – le primarie di Madonna in Campagna – si sono svolte sia in presenza sia in collegamento on line, modalità talvolta resa necessaria dalle limitazioni per emergenza sanitaria.

Le alunne liceali hanno programmato gli interventi con le maestre della scuola primaria, nello specifico con la maestra Viviana Labanca referente del progetto green school per il plesso Manzoni. Insieme hanno scelto il materiale e le modalità di intervento realizzando così un percorso di alternanza scuola lavoro efficiente, efficace e di grande soddisfazione.

L’esperienza, organizzata per il Comprensivo Gerolamo Cardano dalla prof.ssa Giovanna De Luca, ha avuto una valenza educativa e professionale tale che la dirigente dell’istituto Germana Pisacane già ha in programma di ripeterla nell’altro plesso dell’istituto, la Cesare Battisti.