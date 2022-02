Licata: “I bilanci dei comuni non possono aspettare la lotteria dei ristorni”

“I Comuni della fascia di frontiera, particolarmente quelli piccoli, devono ricevere le somme dei ristorni svizzeri in maniera regolare e proporzionale al numero dei frontalieri residenti, anche quando questo numero è inferiore alla soglia del 4%”. Così Giuseppe Licata, sindaco di Lozza, anche lui tra i promotori dell’iniziativa a cui hanno aderito 22 sindaci di frontiera, per ottenere la gestione diretta da parte dei Comuni dei ristorni dei lavoratori frontalieri della provincia di Varese.

Continua Licata: “I bilanci dei comuni non possono essere appesi alla lotteria dei ristorni! Tutti gli anni non sappiamo se queste risorse arriveranno, perché dipendenti dal superamento della soglia del 4% di lavoratori frontalieri residenti nel comune. Peraltro numero che non è dato conoscere ai sindaci. Questa incertezza impedisce ai Comuni di programmare in maniera ottimale le spese e gli investimenti per le proprie comunità e il territorio”.

“Insieme ad altri sindaci abbiamo quindi chiesto – conclude Licata – che da subito i ristorni dei Comuni che non raggiungono il 4%, attualmente versati da Regione Lombardia nelle casse della Provincia di Varese, siano destinati dall’Ente provinciale ad opere da concordare annualmente con i Comuni territorialmente competenti, in relazione al numero dei frontalieri residenti. Ma l’obbiettivo principale, da raggiungere entro due anni, è l’abolizione della soglia del 4%, come già avviene ad esempio in Piemonte”.