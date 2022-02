L’ultimo aereo Alitalia a Milano Malpensa

A Malpensa è rimasto un aereo Alitalia, uno solo. In realtà non è di Alitalia, ma veste ancora la celebre livrea tricolore che ha reso così ben riconoscibile la (ex) compagnia di bandiera italiana.

Il velivolo è un Boeing 777, matricola EI-ISB, oggi nella flotta della compagnia AlisCargo. Si tratta dell’ex “Porto Rotondo”, così battezzato come da tradizione di Alitalia che dava un nome (di città, località o persone) ai propri velivoli.

Immatricolato dal 2003 al 2012 come ‘I-DISB, il “Porto Rotondo” ha effettuato il 12 ottobre del 2021 il suo ultimo volo Alitalia, l’AZ9401 da New York JFK a Roma Fiumicino. Accantonato (vale a dire messo in riserva) per quattro mesi a Fiumicino, è rientrato in servizio l’11 febbraio 2022, con il volo che lo ha trasferito da Fiumicino a Malpensa (foto @play_spotter su Instagram).

Come detto è stato acquisito da AlisCargo, compagnia merci fondata nel 2021, con sede a Vizzola Ticino, accanto a Milano Malpensa. AlisCargo opera attualmente altri due B777, dedicati appunto al trasporto cargo verso Malpensa, principale scalo per le merci in Italia (in questa fase con una particolare concentrazione dei traffici, a fronte della stasi generale in epoca Covid).

Il “Porto Rotondo” è oggi impiegato sulla tratta Milano Malpensa-New York JFK.

Un’ultima presenza tricolore, dopo che Alitalia si è ritirata pressoché definitivamente dall’aeroporto intercontinentale di Milano. L’attuale Ita Airways – erede di Alitalia – prevede di riprendere da Malpensa a New York, dalla stagione estiva.