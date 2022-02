Mastini, cinque squilli che portano verso i playoff

Vittoria netta e pesante per i Mastini Varese che passano a suon di reti (1-5) sul ghiaccio dell’Appiano e ipotecano così la qualificazione ai playoff: con questo successo infatti i gialloneri si portano a +8 proprio sui Pirates e sono ora a un soffio dal passaggio matematico all’ultima fase della IHL.

La squadra di Malfatti ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni, cioè quelle di chiudere la pratica al più presto e in maniera perentoria e ci è riuscita. Subito due reti per il Varese che tra il 5′ e il 6′ è andato a segno con Capannelli e Tilaro indirizzando così il terzo di avvio. Un periodo poi blindato dal terzo gol giallonero, messo a segno da un Marcello Borghi in particolare vena. Nel mezzo buona prova in porta di Muraro e un errore sottoporta di Capannelli. Il penalty killing del Varese funziona in finale di periodo e lo 0-3 assomiglia già a una sentenza.

Il terzo centrale non è particolarmente memorabile: ci sono sia equilibrio sia nervosismo, Vavra (capitano dei Pirates) si becca una penalità partita, il Varese resta con due uomini in meno ma Muraro e lo special team reggono l’urto. In tutto questo arriva anche il poker, dalla stecca di Marcello Borghi per la personale doppietta.

Match quindi in cassaforte nonostante l’Appiano abbia provato a scuotersi inserendo Gaiser in porta al posto di Paller. Il goalie subentrato però ha subito ricevuto un “benvenuto” da McGrath che ha realizzato la quinta rete. Solo un acuto di Critelli in velocità ha permesso ai gialloblu locali di muovere il risultato, troppo tardi però per impensierire un Varese in pieno controllo anche con l’uomo in meno.