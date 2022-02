Fuori ora “Sono”: il nuovo singolo del rapper luinese Giostra

Dopo diversi giorni di attesa, il rapper luinese Lucio Perrone, in arte Giostra, si presenta al pubblico con un pezzo fuori dai suoi soliti schemi, caratterizzato da sonorità dance.

“Sono” è il titolo di un brano a tratti crudo, nonostante molto orecchiabile, dove l’artista mette a nudo con una serie di metafore quello che lui è nella vita e nella musica, mentre nel ritornello espone una chiara voglia di rivalsa dopo anni di bullismo.

Il pezzo è ancora una volta capitanato per le produzioni da AR.CA di cui non siamo ancora a conoscenza dell’identità.

Nei giorni precedenti all’uscita di questo singolo, video tormentoni dal format: “giostra non funzioni” hanno creato parecchio fermento sui social e hanno reso più simpatica e curiosa l’attesa. Tra i vari amici del “Cantattore”, così si definisce Giostra, che hanno partecipato al video, spiccano soprattutto silvye Lubamba, il conte mazzoni della Pupa e il secchione, Rosa Amiento di ‘Ciao Darwin’ e l’amico Andrea Roncato.

Grande è stata la collaborazione con Ilenia Santosuosso, in arte La Ile: speaker di Radio Punto con cui Giostra racconta di aver raggiunto una grande intesa professionale.

«Con ilenia è nata una grande amicizia e subito dopo è diventata un elemento fondamentale per la mia musica con cui credo faremo grandi cose», ha commentato Lucio.

A girare il video Cheyenne e Simone, due ragazzi molto giovani, ma con anni di esperienza nel settore e grandi professionisti. La traccia audio è disponibile su tutte le piattaforme digitali.