Pro Patria ko, Prina: “Sconfitta brutta per modo e risultato”

Una sconfitta cocente per la Pro Patria, che cade allo “Speroni” 3-0 contro la Pro Sesto e non riesce a dare seguito all’importante vittoria di Verona. Al termine della sfida l’allenatore tigrotto Luca Prina non nasconde l’amarezza: «La squadra per un’ora ha fatto molto bene e avremmo meritato il vantaggio. Tutte le considerazioni positive però dobbiamo lasciarle da parte perché è una brutta sconfitta per modo e risultato, dalla quale dobbiamo velocemente riprenderci con la consapevolezza che abbiamo le qualità per combattere fino in fondo per il nostro obiettivo».

«Anche oggi – prosegue Prina – però, quando la gara necessità di alternative abbiamo il problema di non avere soluzioni dalla panchina; non cerchiamo alibi, dobbiamo compattarci e girare pagina, anche perché ci aspettano due trasferte molto difficili. Ci sarà da soffrire fino alla fine ma sono convinto che con questa squadra possiamo raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo essere molto bravi a fare quadrato tra di noi. L’ultima mezz’ora di oggi non deve più accadere, stiamo molto attenti a valutare ciò che è successo» .

A metterci la faccia per le squadra ci pensa capitan Riccardo Colombo: «Nello spogliatoio c’era tanta rabbia perché ci siamo fatti scappare dalle mani una partita che per 60 minuti abbiamo dominato. Forse il rammarico grosso è di non aver capitalizzato le occasioni che abbiamo avuto e preso gol troppo facilmente, cosa che ci caratterizza quest’anno; siamo un po’ fragili dietro, dobbiamo lavorare perché quando non prendiamo gol come a Verona riusciamo a vincere. Questo campionato ci insegna che dobbiamo avere continuità: finora non l’abbiamo avuta e questo è il motivo della classifica brutta. Prima conta non prenderle, poi davanti di solito un gol riusciamo a farlo. Non penso agli assenti, dispiace che alla prossima (in casa del Sud Tirol, ndr) mancheremo per squalifica io e Fietta, ma sono sicuro che i miei compagni faranno di tutto per portare a casa un risultato positivo».