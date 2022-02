Sabato sera stellare sottorete: la Uyba ci prova contro Conegliano

Tra Farfalle e Pantere chi la spunterà? Sabato 12 febbraio la Uyba scenderà in campo contro le venete della corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano, con la voglia di trovare un successo pesante di cercare il sorpasso in classifica: in caso di successo le bustocche si porterebbero infatti a +1 sulle ospiti che però devono recuperare due partite.

Quella tra la Unet e-work Busto Arsizio e la Imoco Conegliano è da diverse stagioni una delle partite più attese dell’anno e promette grandi emozioni, visto che entrambe le formazioni giocano per obiettivi importanti e hanno spesso regalato ai tifosi grande spettacolo e altissimi livelli di gioco (inizio partita ore 21.00, diretta RaiSport).

Mingardi e compagne tenteranno l’impresa, in una partita difficile, anche perché Conegliano è alla ricerca di un riscatto immediato, dopo la sconfitta subita contro Monza. Non bisogna però dimenticare che fino a poche settimane fa l’Imoco era letteralmente imbattibile: la striscia vincente è arrivata a quota 76 partite (record mondiale) prima dello stop contro Firenze. Grande attesa anche tra i tifosi biancorossi che non mancheranno di far sentire la loro voce per sostenere le loro beniamine contro le campionesse d’Italia e d’Europa in carica. Un’occasione, anche, di vedere all’opera la straordinaria Paola Egonu che a fine stagione lascerà la Serie A per la Turchia.

Dal canto loro le biancorosse sono concentrate sull’impegno e determinate a dare battaglia, come confermano le parole della capitana Jole Stevanovic: «Abbiamo voglia di tornare in campo dopo la sconfitta di Scandicci dove abbiamo disputato un buon match ma dove potevamo fare di più. Siamo ferite e vogliamo provare a rialzare subito la testa: l’avversario è il più forte in assoluto, ma è molto stimolante affrontarlo ancora e vedere a che punto siamo, visto che nei due precedenti stagionali abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Sono certa però che anche Conegliano arriverà qui con la voglia di riscattare la sconfitta di settimana scorsa con Monza e quindi sarà una vera e propria battaglia. Il palazzetto sarà pieno e sono sicura che ci darà una bella carica».

Unet e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Conegliano: 1 Caravello, 2 Plummer, 3 Courtney, 5 De Kruijf, 7 Folie, 9 Omoruyi, 10 De Gennaro (L), 11 Vuchkova, 12 Frosini, 13 Gennari, 14 Wolosz, 17 Sylla, 18 Egonu, 19 Fahr. All. Santarelli.

Il programma (6a di ritorno): Vero Volley Monza – Savino Del Bene Scandicci;

Unet E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano; Bosca S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze; Acqua & Sapone Roma Volley Club – Reale Mutua Fenera Chieri; Volley Bergamo 1991 – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Delta Despar Trentino – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Classifica: Scandicci (14-3), Monza (13-4) 40 punti; Conegliano 37 (13-2); BUSTO ARSIZIO 35 (11-6); Novara 34 (12-2); Chieri 28 (10-5); Cuneo 25 (8-8); Firenze 21 (7-7); Casalmaggiore 15 (5-12); Roma (5-11), Vallefoglia (4-12) 12; Perugia 11 (3-11); Bergamo (3-12), Trentino (2-15) 10.