È tempo di neve e di godersi la bellezza della montagna e degli sport invernali. A Bielmonte, il cuore sciistico dell’Oasi Zegna a circa un’ora e mezza di distanza da Milano e da Varese, febbraio è il periodo perfetto per farlo. In questo mese sono davvero tante le proposte – e le promozioni – per i piccoli e grandi appassionati dello sci e della montagna. SCOPRI I DETTAGLI

WHITE FRIDAY A BIELMONTE SCIARE CONVIENE.

Tutti i venerdì – fino a fine stagione – a Bielmonte è tempo di “White Friday”: tariffe agevolate per skipass, lezioni di sci, alberghi e ristoranti.

Un’offerta interessante sia perché si apre un intero weekend a base di sci, panorami e buona tavola, sia perché lo skipass giornaliero fino alla fine della stagione costa come il pacchetto da due ore (15 euro con uno sconto applicato del 30%). Confermato lo skipass ragazzi fino a 14 anni (accompagnati da un genitore pagante) a 5 euro e il biglietto del tappeto risalita: 8 euro un’ora, 10 euro due ore e 12 per quattro ore. Promozioni anche alla Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna (T. +39 015 744178 / +39 333 123 2850) che offre (sempre nella giornata del venerdì) lezioni scontate del 20% per chi vuole affidarsi alla guida di un maestro esperto, stessa percentuale di sconto anche per il noleggio attrezzatura presso i punti noleggio Chalet Bielmonte (T. +39 015 744126) e Rolando Sport (T. +39 334 1484210 – +39 340 2896183).

L’iniziativa “White Friday” offre la possibilità di allargare, a prezzi convenienti, la durata del fine settimana all’Oasi Zegna: molti alberghi, ristoranti e agriturismi di Bielmonte aderiscono, secondo varie modalità da verificare con le singole strutture, alla promozione riservando ai propri clienti tariffe agevolate.

Ecco le strutture aderenti:

– Albergo Ristorante Bucaneve (T. + 39 015.744184 + 39 393.5453705)

– Albergo La Pineta (T. + 39 015.744124)

– Chalet Bielmonte (T. + 39 015.744126)

– Bar della Panoramica (T. +39 339.775233)

– Agriturismo Alpe Moncerchio (T. + 39.339.7289682 + 39.329.2060620)

SCOPRI I DETTAGLI

STARNIGHT A BIELMONTE:

SCI IN NOTTURNA, MUSICA E GIOCHI DI LUCE

Tre sabati sera (12, 19 e 26 febbraio) sul parterre innevato di Bielmonte dedicati allo sci, al divertimento con musica e al pattinaggio. Figure di luce disegnate sulla neve con i LED (sabato 12 febbraio), sciate in notturna, musica fino alle 23, pattinaggio sul ghiaccio, break al Bar della Panoramica con panino e bibita e un super ospite, Tommaso Fonte, 17 anni, atleta osservato dalla Nazionale di Snowboard, specialità Border Cross, nato, da un punto di vista sportivo, proprio a Bielmonte. Sono tre serate davvero speciali quelle che si stanno per aprire all’Oasi Zegna, tre sabati sera da segnare in agenda: il 12, il 19 e il 26 febbraio 2022. Gli ingredienti ci sono tutti: lo sport (con lo sci e il pattinaggio), il divertimento (con dj set a cura di Jason Liuni) e il gusto con la cena veloce al Bar della Panoramica che per l’occasione si è un inventato il panino speciale ‘Star Night’ a base di paletta biellese e formaggio Maccagno da consumare sul parterre. Per chi vuole è previsto anche un bus navetta gratuito che da Biella (partenza ore 18 dall’Hotel Agorà) conduce a Bielmonte, luogo degli eventi, e cuore sciistico dell’Oasi Zegna, prevedendo fermate anche a Cossato (stazione), Vallemosso (frazione Falcero), Trivero (Centro Zegna). È necessario prenotare il posto scrivendo una mail ad amicidelfondo20@gmail.com.

SCOPRI I DETTAGLI

LA SERATA SPECIALE CON I LED

Sabato 12 febbraio, nella sola serata di apertura di questa splendida tripletta di appuntamenti, è previsto lo spettacolo ‘Light Ski’, uno show a cura del team Evolution Project (3209616218 – 3664690449 eevolutionprojectt@gmail.com ) con i LED luminosi. Prezzi e orari: Sci in notturna (dalle 19 alle 21): 20 euro Pattinaggio (dalle 19 alle 21.30): 10 euro Ristorazione (dalle 20 alle 23): 8 euro per panino + bevanda o birra

PRENOTAZIONE ANTICIPATA BIGLIETTI 25€ Manuel Giavarra tel. 340 697 3418

SCOPRI I DETTAGLI

Tutte le imperdibili dell’inverno a Bielmonte e in Oasi Zegna:

LO SCI PER TUTTI

Con un’ottima esposizione e una vista panoramica sulla Pianura Padana e sulla selvaggia ValSessera. Anche gli sciatori slow, quelli che tra una discesa e l’altra non vogliono perdersi una polenta in rifugio, avranno di che gioire: lo sciatore a Bielmonte fugge dalle code per godersi in tutta calma una giornata sulle piste e dedicarsi, poi, ad altre attività. In più le discese facili e soleggiate sono ideali per i bambini. Per loro ci sono 50 maestri a disposizione e un baby park sulla neve con personale dedicato. Info e contatti: Scuola Sci Monte Marca Bielmonte: 0152470875 scuolascimontemarcabielmonte.it Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna: 015744178 scuolascibielmonte.it

IMPIANTI DI RISALITA OPEN AIR

Bielmonte è servita da seggiovie, ski-lift e tappeti per la risalita che offrono un’ampia possibilità di scelta su più versanti della montagna. Non ci sono funivie né ovovie: tutto il percorso di salita è all’aria aperta. Webcam e aggiornamenti in tempo reale su: oasizegna.com Info e contatti: Icemont: 015.744102 info@bielmonteneve.it

USCITE SOTTO LE STELLE (NOVITA’ 2022)

Andare per boschi prendendosi tutto il tempo necessario per osservare la natura. tracciati che si snodano tra boschi e paesaggi montani d’incredibile bellezza, tra i 1.200 e 1.500 metri di altitudine. Una grande novità per questa stagione: per la prima volta, è possibile percorrere le piste di notte (con le ciaspole o ramponcini) tra i boschi, illuminati dalla luna. Info e contatti: Ass. Amici del Fondo Bocchetto Sessera: 320.9616218 – amicidelfondo20@gmail.com

LA CUCINA TRADIZIONALE

Che sia esperto camminatore o no, i rifugi Monte Marca, Bocchetto Sessera e l’Albergo Bucaneve sono esperienze uniche da vivere in quota. Per raggiungerli non serve un grande sforzo, ma una volta arrivati ci si può godere la vista panoramica e i menu del territorio con piatti che esaltano la tradizione locale. Info e contatti: Rifugio Monte Marca: 015. 744131 – rifugio@montemarca.it Locanda Bocchetto Sessera: 015.744115 – locandabocchettosessera@gmail.com bocchettosessera.it Albergo Ristorante Bucaneve: 015.744184 – bucaneve@oasizegna.com

MOUNTAIN WATCHING, LA VISTA E’ INFINITA

Con la neve o senza l’invito è quello di fermarsi e osservare, godendo della bellezza della natura. All’Oasi Zegna è un’attività che dà molta soddisfazione, perché i luoghi panoramici sono tantissimi. Dalla terrazza dell’albergo Bucaneve di Bielmonte si abbraccia con lo sguardo la distesa della Pianura Padana. Dal Rifugio Monte Marca la vista può spaziare a 360 gradi fino allo spettacolo offerto dal Monte Rosa. Basta salire di poco sui pendii per avere un panorama infinito su molti dei 4.000: le cime della Svizzera, il massiccio del Monte Rosa e tutta la catena delle Alpi che arriva fino al Monviso, riconoscibile per la sua forma a piramide. Con questo skyline conviene aspettare le straordinarie albe e gli indimenticabili tramonti ma anche la suggestiva “ora blu” per chi si sveglia presto la mattina.

LONTANI DALLE FOLLE

Ci sono luoghi nell’Oasi Zegna che proiettano in altre dimensioni: spazi per chi ama un approccio lento e contemplativo della montagna, per chi cerca la natura, per chi ama immergersi nel paesaggio imbiancato e silenzioso alla ricerca di momenti per concentrarsi su sé stessi e sulla bellezza di ciò che ci circonda. Oggi più che mai si è alla ricerca del “niente” che poi è il “tutto”: la Valsessera, il lato selvaggio dell’Oasi Zegna, offre contemplazione, spazi aperti, meditazione, relax. Anche in inverno è possibile passeggiare (meglio con le ciaspole) scegliendo tra le decine di sentieri che proietteranno in una dimensione olistica.

“NATURA SU MISURA” e “UNA STAZIONE PER TE”

Anche durante la stagione invernale, il territorio dell’Oasi Zegna offre innumerevoli occasioni per trascorrere giornate immerse nel silenzio e nella meraviglia della natura. Ma come scegliere le iniziative più adatte alle proprie esigenze? Oasi Zegna, attraverso gli operatori del territorio, offre proposte complementari tra loro per vivere esperienze esclusive e su misura. In base alle necessità dei visitatori, si potranno organizzare visite guidate di giorno o di notte con esperti, attività sportive dedicate, esperienze gourmet o percorsi benessere al coperto e all’aperto, fino a “una stazione per te”: gli impianti sciistici e le piste da discesa riservati in esclusiva, per gruppi di amici, ricorrenze speciali o team building aziendali. Grazie alla sua conformazione, alla felice esposizione e all’esperienza dei gestori, la stazione sciistica di Bielmonte è ideale per gare e allenamenti professionistici e non. Info e contatti: Infoline Oasi Zegna 340.1989593 – info@oasizegna.com

SCOPRI I DETTAGLI

Scarica il calendario dei prossimi appuntamenti