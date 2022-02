Auto si ribalta a Cuvio, traffico deviato nelle strade interne

Incidente oggi pomeriggio – giovedì 24 febbraio – attorno alle 16 in via Vittorio Veneto a Cuvio, ovvero la strada provinciale 45 che corre tra i paesi della Valcuvia. L’incidente è avvenuto nei pressi della farmacia del paese e per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per le persone: due quelle che sono state curate dai soccorritori (una donna di 48 anni e un ragazzo di 14, secondo le prime informazioni) per ferite giudicate relativamente lievi.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono giunti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza e quindi rimuovere le vetture interessate al sinistro. L’incidente ha avuto anche ripercussioni sulla circolazione visto che la strada è piuttosto frequentata, specie in orario di rientro dal lavoro: il traffico è stato infatti deviato nelle vie interne di Cuvio così da poter gestire meglio il tratto interessato dallo scontro.