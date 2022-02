Auto si ribalta a Cuvio, traffico deviato nelle strade interne

Incidente oggi pomeriggio – giovedì 24 febbraio – attorno alle 16 in via Vittorio Veneto a Cuvio, ovvero la strada provinciale 45 che corre tra i paesi della Valcuvia. L’incidente è avvenuto nei pressi della farmacia del paese e per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per le persone: due quelle che sono state curate dai soccorritori (una donna di 48 anni e un ragazzo di 14, secondo le prime informazioni) per ferite giudicate relativamente lievi.

Il sinistro ha riguardato una sola autovettura (e non due come si pensava in un primo momento) che proveniva da Azzio ed era diretta verso Cuveglio: giunta davanti al parco comunale delle feste, il veicolo ha colpito un ostacolo (un muretto o un marciapiede) e si è ribaltata (foto in alto) finendo nella corsia opposta senza per fortuna coinvolgere altri mezzi o persone.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono giunti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza e quindi rimuovere la vettura interessata al sinistro. L’incidente ha avuto anche ripercussioni sulla circolazione visto che la strada è piuttosto frequentata, specie in orario di rientro dal lavoro: il traffico è stato infatti deviato nelle vie interne di Cuvio così da poter gestire meglio il tratto interessato dallo scontro.