Serie D, Chieri – Varese in diretta

Trasferta a Chieri per il Varese, che chiude una settimana complicata con una gara tosta e di alta classifica. I biancorossi, terza forza del campionato – fanno visita al Chieri quarto in graduatoria e la sfida mette in palio punti pesanti. Come sempre potrete seguire in tempo reale la gara, azione per azione, commentando o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI