Tanti errori e un solo punto per il Varese a Chieri

Il Varese torna a casa da Chieri con un punto: 1-1 il finale al “De Paoli”, risultato che sta stretto ai ragazzi di Ezio Rossi, che però hanno una buona dose di colpa. È infatti un pareggio che lascia un po’ di amaro perché anche oggi – così come mercoledì con il Borgosesia – i biancorossi sbagliano un significativo numero di occasioni da gol. Nel primo tempo, dopo una doppia opportunità di Pastore – pallonetto sbagliato che sfiora il palo e colpo di testa parato – il Chieri passa in vantaggio al 38′ con il colpo di testa di Ponsat ottimamente servito da D’Iglio. Nella ripresa Pastore trova finalmente la via del gol – anche se la sua posizione di partenza è dubbia – ma poi sbaglia poco dopo un’altra grande opportunità sull’ottimo assist di Di Renzo. Lo stesso Di Renzo e poco prima Piraccini ci provano anche con i tiri da fuori, ma il portiere di casa risponde presente e non si lascia più battere.

Termina così con un punto questa difficile settimana per i biancorossi che in tre gare si mettono in tasca 4 punti che non possono accontentare. In classifica infatti, con due vittorie, sarebbero 5 i punti recuperati sul Novara capolista, mentre la Sanremese – che anche oggi ha ottenuto un successo – ha allungato a +6 consolidando il secondo posto ed è ora più vicina alla prima piazza.

FISCHIO D’INIZIO

Ancora senza Mamah, Premoli e Leo Baggio, il Varese cerca di rifarsi della sconfitta interna contro il Borgosesia sul difficile campo del Chieri. Sfida tra terza e quarta in classifica per un match che mette in palio punti pesanti. Mister Ezio Rossi schiera un 3-4-1-2 con il rientrante Piraccini alle spalle di Cappai e Pastore. In mediana si rivede Cantatore dal primo minuto dopo tanta panchina e qualche tribuna. I padroni di casa, allenati da Marco Didu – che di Rossi è stato giocatore – scendono in campo con un 3-5-2 che vede Ponsat e Varvelli in attacco. In mezzo al campo esordio per il 2005 Vincenzo Mammarella, passato dalla Under 17 alla prima squadra con un doppio salto.

PRIMO TEMPO

Inizia bene il Varese, che impone il suo ritmo al Chieri e lo tiene nella metà campo difensiva. Al 9′ un’occasione importante per i biancorossi: lancio dalle retrovie, Cappai di testa allunga per Pastore che prova il pallonetto su Edo – costretto a uscire fuori area – ma la palla esce sul fondo dopo aver colpito il palo esterno. Il Chieri prova a prendere un po’ di campo e con Balan sbaglia un tiro da buona posizione, ma al 20′ è ancora il Varese a sfiorare il vantaggio: colpo di testa preciso di Pastore sul cross di Marcaletti ma parata super di Edo per evitare il gol. Con il passare dei minuti però la spinta biancorossa perde effetto e il Chieri prende campo, fino a trovare il vantaggio al 38′: lancio splendido di D’Iglio dalla trequarti che pesca in area Ponsat che di testa insacca. Il Varese non riesce a rispondere, anche perché Calò è attento in difesa in due occasioni su Marcaletti evitando guai e dopo 1′ di recupero all’intervallo si va con i padroni di casa avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese inizia con il piede giusto e al 5′ trova il pareggio: lancio di Parpinel che Cappai lascia scorrere per Pastore, che parta da posizione dubbia e batte Edo in uscita. Il guardalinee non segnala irregolarità – forse per il tocco di Benedetto in marcatura su Cappai – e l’arbitro conferma l’1-1. I biancorossi provano a sfruttare il momento positivo, mister Ezio Rossi inserisce Di Renzo per Cappai, e al 18′ è ancora decisivo Edo che alza sopra la traversa un destro potente di Piraccini dai 20 metri. Sul corner successivo il mancino di Parpinel non passa lontano dal palo. La chance più importante arriva al 22′ quando Di Renzo crossa perfettamente per Pastore che al volo di destro non sfrutta l’assist del compagno, colpisce male e manda sul fondo. Il Chieri si chiude e difende a oltranza, Conrotto si immola prima su Di Renzo e poi su Disabato – appena entrato per Cantatore – e al 43′ sul destro potente di Di Renzo è ancora attento Edo alla parata. Nel finale la pressione biancorossa non produce altre occasioni e dopo i 4′ di recupero le due squadre si spartiscono un punto.

TABELLINO

CHIERI – VARESE 1-1 (1-0)

Marcatori: 38′ pt Ponsat (C), 5′ st Pastore (V)

Chieri (3-5-2): Edo; Conrotto, Benedetto, Ferrando; Calò, Balan, D’Iglio, Mammarella (8′ st Renolfi), Pautassi; Ponsat, Varvelli (24′ st Foglia). A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Ciccone, D’Ippolito, Poppa, Modesti. All.: Didu.

Varese (3-4-1-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, D’Orazio (30′ st Gazo), Cantatore (34′ st Tosi), Marcaletti (34′ st Tosi); Piraccini; Pastore (40′ st Minaj), Cappai (15′ st Di Renzo). A disposizione: Priori, Battistella, A. Baggio, Mendolia. All.: Rossi.

Arbitro: sig. Sacchi di Macerata (Castellari e Rignanese).

Corner: 4-10; Ammoniti: Conrotto, Edo per il Chieri; D’Orazio, Marcaletti per il Varese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata serena, terreno in discrete condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXV GIORNATA

Domenica 20 febbraio: Asti – Derthona 2-3; Borgosesia – Imperia 1-0; Casale – Caronnese 2-1; Chieri – Varese 1-1; Fossano – Rg Ticino 4-1; Gozzano – Bra 0-1; Lavagnese – Sestri Levante 2-1; Novara – Ligorna 0-1; Pdhae – Vado 0-1; Saluzzo – Sanremese 0-1.

CLASSIFICA: Novara 54; Sanremese 49; Varese 42; Borgosesia 39; Derthona, Chieri 38; Bra 37; Vado 34; Gozzano, Casale 33; Sestri Levante, Ligorna 32; Pdhae 31; Caronnese 29; Rg Ticino 28; Fossano 25; Asti 22; Imperia 21; Lavagnese 20; Saluzzo 11.