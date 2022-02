Pari a Chieri, mister Ezio Rossi: “Rammarico per il risultato, la prestazione c’è stata”

Ezio Rossi: «Abbiamo il rammarico di non aver raccolto i tre punti. Abbiamo commesso un errore e lo abbiamo pagato, non abbiamo concretizzato ma la squadra ha dato una risposta di carattere e forza di volontà dopo essere andati sotto. La prestazione per me c’è, per me non c’era bisogno di dare risposte perché anche contro il Borgosesia è mancato il solo risultato. Abbiamo sbagliato, ma non ci sono ragioni di cattiveria, semmai di lettura. La fase difensiva si è dimostrata ottima, abbiamo concesso poco a un’ottima squadra, ma non possiamo condannare gli errori tecnici, che cercheremo di migliorare».

«C’è tanto rammarico per il punto – spiega mister Rossi -, ma solo per il risultato. Queste due partite meritavamo sicuramente di più, ma sono stati errori che in questa categoria succedono. Il calcio è fatto di momenti, in altre partite abbiamo segnato di più, il calcio purtroppo è ingiusto perché fatto di episodi. Tutti i 15 hanno fatto una buona prestazione, compreso Cantatore che mi è piaciuto perché è stato equilibrato, come gli avevo chiesto».