Sos Malnate apre uno sportello di ascolto psicologico per i giovani dai 15 ai 25 anni

Sos Malnate propone uno sportello di ascolto psicologico con la dottoressa Alessandra Bosaia, psicologa e psicoterapeuta, presso la sede di Casa Grizzetti, via Settembrini 33/G a Malnate.

«È un periodo di grande cambiamento. Talvolta – spiega il presidente di Sos Massimo Desiante – sembra di essere in balia delle onde e non saper più utilizzare il timone, oppure ci sentiamo come sulle montagne russe o pare che tutto sia immobile. Dentro e fuori. Le risorse sicuramente ci sono, ma in certi momenti non le sappiamo vedere. Un supporto esterno può esserci d’aiuto per focalizzare e decidere come agire. E se agire. Ora può essere un buon momento per rivolgerti allo Sportello di ascolto psicologico con una professionista, così da provare a rivedere la situazione da un’altra angolazione, scoprendo risorse che già hai».

Il servizio è rivolto a tutti i giovani del territorio dai 15 ai 25 anni che sentono il bisogno di un supporto psicologico, a disposizione ci sono 3 incontri gratuiti di 45 minuti ogni martedì dalle 17.00 alle 19.00

Per richiedere l’appuntamento bisogna inviare un messaggio whatsapp al numero 339 460 6775 e la prestazione verrà erogata previo consenso informato del singolo o dei genitori in caso di minore.

L’ iniziativa è gratuita ed è resa possibile grazie al contributo di Intesa Sanpaolo per il progetto “Mente, Cuore, Mano: esperienze per giovani postCovid19”.