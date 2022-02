Südtirol – Pro Patria in diretta

Nel ventottesimo turno di Serie C la Pro Patria di Luca Prina fa tappa al Druso di Bolzano per la partita più complicata della stagione. Ad attendere i tigrotti di Busto Arsizio ci sarà infatti il Südtirol, capolista imbattuta del Girone A, squadra che può fregiarsi di essere miglior difesa dell’intero calcio italiano con appena 6 gol subiti.

A Bolzano i rotweiß hanno un impressionante ruolino di marcia, con appena 2 gol subiti e 4 punti concessi sui 39 a disposizione. Nonostante le 9 defezioni per la Pro Patria, tra cui quella del MVP bustocco Pierozzi (in foto), nulla è ancora scritto: proprio all’andata, nel giorno che segnò il ritorno del drago Javorcic allo Speroni di Busto, i tigrotti annullarono i panzer dell’Alto Adige con un prezioso 0 a 0, nel solco della “politica a piccoli passi” scelta da Prina per centrare la salvezza in questa tribolante stagione. Fischio di inizio alle 14:30, vivete con noi la partita in diretta!

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog (per visualizzare meglio clicca QUI). Potrete seguire il nostro live commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.