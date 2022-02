Torna il riscaldamento nelle scuole di Somma Lombardo

L’emergenza freddo di alcune aule del plesso Leonardo da Vinci-Marconi di Somma Lombardo sembra essere rientrato: dopo i lavori negli ultimi giorni e nel weekend per il ripristino del riscaldamento le temperature sembrano rientrate nella norma.

La situazione aveva surriscaldato la politica locale – con il centrodestra che ha chiesto di convocare urgentemente una commissione ad hoc per fare il punto sui lavori in corso – e aveva causato attriti tra l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Piantanida Chiesa e i genitori, complice una “fuga di notizie” di un appunto con la rilevazione delle temperature nelle classi scritto da Piantanida e postato sul gruppo genitori, poi diffuso a macchia di leopardo.

Le aule fredde

Il problema era stato segnalato dai genitori degli studenti a fine gennaio, lamentando temperature troppo basse nelle aule e, soprattutto, un problema che si trascina da mesi.

Quanto fredde? Le temperature, accuratamente rilevate, oscillavano per molte classi tra 15 e 16 gradi, a volte 14. Altre erano sopra i 18 gradi e quindi nel range previsto in ambienti scolastici.

Nella commissione di settimana scorsa, Piantanida ha fatto il punto della situazione e dei lavori in corso: ha confermato la ricostruzione dei problemi esistenti, legati in parte a un guasto, in parte al maggior fabbisogno di calore legato alle disposizioni di apertura delle finestre per il riciclo dell’aria come misura anti-Covid.

Il cuore dei lavori è stato la sostituzione delle pompe di ricircolo dell’acqua, che consentono di ricompare l’acqua verso la caldaia e ri-scaldarla, assicurando una temperatura più alta.

I lavori recenti

«Oggi abbiamo verificato le temperature nelle aule problematiche ed erano tra i 19.5e i 21 gradi di media, quindi il problema sembra rientrato dopo la sostituzione delle pompe di circolazione», l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Piantanida Chiesa lo ha scritto ieri, martedì 8 febbraio, sui gruppi Facebook sommesi.

Alla materna Galli si sta ancora monitorando la situazione, «in attesa della completa sostituzione del bruciatore. Le temperature sono comunque nella norma».

L’asse genitori-amministrazione

«Mi preme ringraziare i rappresentanti dei genitori – ha concluso l’assessore- che oggi sono stati presenti alle misurazioni, con i quali abbiamo collaborato per trasferire le corrette informazioni».

Infine ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa, criticando chi aveva cavalcato l’onda della polemica (riferendosi a un post della Lega dei giorni scorsi sull’attaccamento dell’assessore più allo stipendio che alle scuole) : «Spiace vedere che qualcuno ha approfittato della situazione per istigare e non per collaborare, per dare il via a una campagna politica e denigratoria sotto traccia senza metterci la faccia. Questo non è un comportamento consono di chi vuole il bene della nostra città».